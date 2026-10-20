Грандиозен сблъсък и куп любопитни двубои в Шампионска лига днес

Днес стартира третият кръг в основната фаза в Шампионска лига. През миналата седмица отборите в турнира си вкараха общо 78 гола, а сега предстои да видим дали тази тенденция ще се запази.
Гвоздеят в днешната програма безспорно е домакинството на ПСЖ на Барселона. Двубоят ще стартира в 22:00 часа. Съществуваше минимална вероятност срещата да не се проведе заради протестите в Париж, но двубоят ще се играе по план.
В Англия Манчестър Сити приема гръцкия първенец АЕК. Ливърпул пък ще се изправи срещу Виляреал.
Не по-малко интересно ще бъде в Германия, където набиращият скорост Щутгарт ще приеме Атлетико Мадрид на Чоло Симеоне.
В ранните двубои на Борусия Дортмунд му предстои гостуване на сензацията Сабах на Валдас Дамбраускас. В Истанбул Фенербахче приема Славия Прага.
Ето цялата програма за днес:
19:45 часа
Фенербахче - Славия Прага
Сабах - Борусия Дортмунд
22:00 часа
Рома - Слован Братислава
Порто - ПСВ Айндховен
Ливърпул - Виляреал
Манчестър Сити - АЕК Атина
Наполи - Бодьо/Глимт
ПСЖ - Барселона
Щутгарт - Атлетико Мадрид
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