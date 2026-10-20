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Грандиозен сблъсък и куп любопитни двубои в Шампионска лига днес

Грандиозен сблъсък и куп любопитни двубои в Шампионска лига днес

20 Октомври, 2026 07:31 794 0

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Гвоздеят в днешната програма безспорно е домакинството на ПСЖ на Барселона

Грандиозен сблъсък и куп любопитни двубои в Шампионска лига днес - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Днес стартира третият кръг в основната фаза в Шампионска лига. През миналата седмица отборите в турнира си вкараха общо 78 гола, а сега предстои да видим дали тази тенденция ще се запази.

Гвоздеят в днешната програма безспорно е домакинството на ПСЖ на Барселона. Двубоят ще стартира в 22:00 часа. Съществуваше минимална вероятност срещата да не се проведе заради протестите в Париж, но двубоят ще се играе по план.

В Англия Манчестър Сити приема гръцкия първенец АЕК. Ливърпул пък ще се изправи срещу Виляреал.

Не по-малко интересно ще бъде в Германия, където набиращият скорост Щутгарт ще приеме Атлетико Мадрид на Чоло Симеоне.

В ранните двубои на Борусия Дортмунд му предстои гостуване на сензацията Сабах на Валдас Дамбраускас. В Истанбул Фенербахче приема Славия Прага.

Ето цялата програма за днес:

19:45 часа

Фенербахче - Славия Прага

Сабах - Борусия Дортмунд

22:00 часа

Рома - Слован Братислава

Порто - ПСВ Айндховен

Ливърпул - Виляреал

Манчестър Сити - АЕК Атина

Наполи - Бодьо/Глимт

ПСЖ - Барселона

Щутгарт - Атлетико Мадрид


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