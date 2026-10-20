Президентът на Барселона атакува Реал Мадрид преди Ел Класико

Президентът на Барселона Жоан Лапорта нападна Реал Мадрид преди предстоящото Ел Класико между двата отбора. Той коментира отношенията между каталунците и "белите", както и трансфера на Килиан Мбапе на "Бернабеу".

"Реал Мадрид загуби доверие както на институционално ниво, така и на терена", каза Лапорта пред "Екип". "Искат да отклонят вниманието, но това не дава резултат. Мисля, че са поели по грешен път и плащат цената. Вече нямаме никакви отношения. Дори бих казал, че сме в открито противоречие".

Лапорта говори и за трансфера на Килиан Мбапе в Реал. "Не можеш да имаш повече от един петел в кокошарника. Това никога не работи. Приоритетът във футбола трябва да бъде отборът, но Реал Мадрид винаги е предпочитал големите имена".

Шефът на Барселона обвини президента на "белия балет" Флорентино Перес, че използва случая "Негрейра", за да отклонява вниманието от резултатите на неговия клуб. "Перес се опитва да се оправдае, като разпространява лъжи за случая. Резултатът обаче е един и същ - Реал Мадрид не е спечелил нищо от две години".