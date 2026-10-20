Символично начало: ЦСКА се завръща на „Българска армия“ срещу същия съперник от 1950

Историята има склонността да се повтаря. След 76 години ЦСКА се завръща на новия стадион „Българска Армия“ и ще стартира новото си летоброене там срещу Славия. Първият път това се случва на 16 март 1950 г. в среща от първенството на страната, пише "Мач Телеграф".
Както е известно, рожденият ден на клуба е 4 май 1948 г., но в началото ЦСКА играе домакинските си мачове на „Юнак“ – Националният стадион на страната в онези години, който се намира на мястото на днешния „Васил Левски“. Става въпрос за срещите от заключителната фаза на държавното първенство 1947/48 и първия сезон в историята на „А“ група – 1948/49.
В края на 1949 г. е решено, че в България състезателният календар се променя и се минава на пролет-есен. Така следващото първенство започва в началото на месец март 1950 г. В първия кръг ЦСКА гостува в Дупница на Марек (по онова време Червено знаме), а във втория приема Славия. Мачът с „белите“ е на 16 март и завършва без голове 0:0. „Армейците“ на практика играят през цялото време с човек по-малко, след като Димитър Миланов е отстранен още в 7-ата минута за груба игра.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
13:07 20.10.2026
2 Тити на Кака
Забавно е предположил, че всички тук са фенове на ЦСКА и Славия, така че няма нужда от инфото.
Не, не са, Павка!
Коментиран от #3, #5
13:19 20.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Левски 1914
Коментиран от #6
13:38 20.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.