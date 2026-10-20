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Символично начало: ЦСКА се завръща на „Българска армия“ срещу същия съперник от 1950

Символично начало: ЦСКА се завръща на „Българска армия“ срещу същия съперник от 1950

20 Октомври, 2026 13:01 816 6

  • цска-
  • българска армия-
  • футбол-
  • славия

Първият път това се случва на 16 март 1950 г. в среща от първенството на страната

Символично начало: ЦСКА се завръща на „Българска армия“ срещу същия съперник от 1950 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Историята има склонността да се повтаря. След 76 години ЦСКА се завръща на новия стадион „Българска Армия“ и ще стартира новото си летоброене там срещу Славия. Първият път това се случва на 16 март 1950 г. в среща от първенството на страната, пише "Мач Телеграф".

Както е известно, рожденият ден на клуба е 4 май 1948 г., но в началото ЦСКА играе домакинските си мачове на „Юнак“ – Националният стадион на страната в онези години, който се намира на мястото на днешния „Васил Левски“. Става въпрос за срещите от заключителната фаза на държавното първенство 1947/48 и първия сезон в историята на „А“ група – 1948/49.

В края на 1949 г. е решено, че в България състезателният календар се променя и се минава на пролет-есен. Така следващото първенство започва в началото на месец март 1950 г. В първия кръг ЦСКА гостува в Дупница на Марек (по онова време Червено знаме), а във втория приема Славия. Мачът с „белите“ е на 16 март и завършва без голове 0:0. „Армейците“ на практика играят през цялото време с човек по-малко, след като Димитър Миланов е отстранен още в 7-ата минута за груба игра.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    Найс. Успех, и по добрият да победи!

    13:07 20.10.2026

  • 2 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    По един крайно интелигентен начин Павката е забравил да каже на коя дата ще е сефтосването на новия стадион.
    Забавно е предположил, че всички тук са фенове на ЦСКА и Славия, така че няма нужда от инфото.
    Не, не са, Павка!

    Коментиран от #3, #5

    13:19 20.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Левски 1914

    2 3 Отговор
    Рождения ден на този клуб е 09 09 2016г ,а цска ФАЛИРА

    Коментиран от #6

    13:38 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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