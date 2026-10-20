Обявиха Ламин Ямал за ветеран

Президентът на Барселона - Жоан Лапорта, затрупа с похвали Ламин Ямал, но изненадващо го обяви за ветеран. 19-годишният нападател има на сметката си 9 гола и 10 асистенции в 11 мача във всички турнири през този сезон.

„Да гледаш как играе Ламин, е истинско зрелище. Той е от онзи тип футболисти, които знаят точно как да забавляват феновете.

Ламин е гений! Притежава онази специална магия и усет към зрелищното. Не става въпрос само за стила му на игра, а и за неговата нагласа. Ламин сам по себе си е зрелище. Днес е невъзможно да си представим футбола без него.

Удължаването на договора му през миналия сезон до 2031 г. стана много бързо. Това е доста необичайно за играч от неговия калибър.

Ламин е продукт на „Ла Масия“. Той е искрено отдаден на цветовете на Барса, благодарен е на клуба и е истински „куле“ (б.р. фен на Барселона) – всичко това направи процеса по удължаване на договора много по-лесен.

Много се гордеем с него. Тук той се чувства обичан, което е от решаващо значение за играч на неговото ниво. Той се развива и съзрява. Беше на 15, когато дебютира, а сега е на 19. Може да се каже, че вече е на практика ветеран“, каза с усмивка Лапорта.