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Хари Кейн преди мача с Арсенал: Готови сме за предизвикателството

Хари Кейн преди мача с Арсенал: Готови сме за предизвикателството

20 Октомври, 2026 13:59 385 0

  • байерн мюнхен-
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  • футбол

Баварците приемат английския шампион в сряда на "Алианц Арена" в мач от основната фаза на Шампионска лига

Хари Кейн преди мача с Арсенал: Готови сме за предизвикателството - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голмайсторът на Байерн Мюнхен Хари Кейн заяви, че отборът е готов за предизвикателството "Арсенал". Баварците приемат английския шампион в сряда на "Алианц Арена" в мач от основната фаза на Шампионска лига.

"Когато играеш срещу един от най-добрите отбори в Европа, винаги трябва да се наслаждаваш на моменти като този. Ние сме готови за предизвикателството. Играем у дома - енергията, феновете, положително ще бъде специална вечер. Трябва да пренесем импулса, който имахме срещу Лайпциг и в сряда.

Очакваме труден мач, така че трябва да подходим към него с ясен ум. Всички се радваме на него", каза Кейн пред официалния сайт на баварците.


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