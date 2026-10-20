Фланелка на Лионел Меси бе открадната по време на безредиците в Париж

Безредиците, които разтърсват Париж през последните дни, оставиха следа и във футбола. През последните часове в социалните мрежи се разпространи видео, на което се вижда как двама души открадват от търговски обект в центъра на френската столица фланелка на Барселона и капитанска лента, принадлежали на Лионел Меси и подписани от аржентинската звезда.

Кражбата е извършена на фона на хаоса и вандалските прояви в района на площад "Република".

На кадрите се виждат двама маскирани мъже, които държат откраднатите предмети и гордо ги показват пред камерата. И фланелката, и капитанската лента имат огромна финансова и сантиментална стойност, която с годините може да нарасне значително.

Всичко това се случва в навечерието на мача от Шампионската лига между ПСЖ и Барселона в Париж. Двата клуба имат ключово място в кариерата на Лионел Меси.

Междувременно броят на задържаните във връзка с безредиците вече достига 2000 души. Над половин милион души са излезли по улиците, за да участват в мирни демонстрации.

Използваните и подписани от Меси футболни артикули обикновено достигат изключително висока стойност на пазара на спортни колекционерски предмети.

Преди три години аржентинецът продаде на търг шест фланелки, с които игра на Световното първенство в Катар през 2022 г., където Аржентина триумфира със световната титла. Всяка от тях беше продадена за над 1 милион долара, поставяйки рекорд на аукционния пазар.

Цената на откраднатите реликви може да варира значително в зависимост от мача, в който са използвани, представянето на Меси в съответната среща, както и от състоянието и търсенето на подобни артикули.

Точната стойност на откраднатите предмети е трудно да бъде определена, особено ако кражбата бъде официално докладвана. Ако не бъдат открити и иззети от властите, те могат да достигнат цена от няколко хиляди евро на черния пазар.