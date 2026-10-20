Тъжна вест за Пирин Благоевград: Почина легендата Методи Стоянов-Мечо

Футболният клуб Пирин Благоевград съобщи за кончината на една от най-емблематичните фигури в своята история. На 77-годишна възраст този свят е напуснал Методи Стоянов, познат на поколения привърженици с прозвището Мечо.

Бившият футболист остава завинаги свързан с историята на „орлетата“, като с изявите си със зелено-бялата фланелка си спечели уважението и обичта на феновете. Стоянов беше сред знаковите представители на едно от най-силните поколения в историята на благоевградския клуб.

През годините легендарната десетка на Пирин натрупа над 200 мача в елита на българския футбол. Неговото присъствие на терена и приносът му към отбора го превърнаха в едно от разпознаваемите имена, оставили трайна следа в клубната летопис.

От Пирин подчертаха значението на Методи Стоянов за изграждането на традициите и футболната идентичност на клуба. Новината за кончината му предизвика тъга сред всички, които пазят спомени за историята на благоевградския тим.

В официалното си съобщение ръководството на „орлетата“ изрази искрените си съболезнования към семейството, близките и приятелите на бившия футболист.

„Почивай в мир, Мечо! Поклон пред светлата ти памет!“, написаха от Пирин Благоевград в знак на почит към своята легенда.