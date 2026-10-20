Новини
Спорт »
Бг футбол »
Тъжна вест за Пирин Благоевград: Почина легендата Методи Стоянов-Мечо

Тъжна вест за Пирин Благоевград: Почина легендата Методи Стоянов-Мечо

20 Октомври, 2026 15:57 704 0

  • методи стоянов-мечо-
  • пирин благоевград-
  • български футбол-
  • футболни легенди

Бившият футболист остава завинаги свързан с историята на „орлетата“

Тъжна вест за Пирин Благоевград: Почина легендата Методи Стоянов-Мечо - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Пирин Благоевград съобщи за кончината на една от най-емблематичните фигури в своята история. На 77-годишна възраст този свят е напуснал Методи Стоянов, познат на поколения привърженици с прозвището Мечо.

Бившият футболист остава завинаги свързан с историята на „орлетата“, като с изявите си със зелено-бялата фланелка си спечели уважението и обичта на феновете. Стоянов беше сред знаковите представители на едно от най-силните поколения в историята на благоевградския клуб.

През годините легендарната десетка на Пирин натрупа над 200 мача в елита на българския футбол. Неговото присъствие на терена и приносът му към отбора го превърнаха в едно от разпознаваемите имена, оставили трайна следа в клубната летопис.

От Пирин подчертаха значението на Методи Стоянов за изграждането на традициите и футболната идентичност на клуба. Новината за кончината му предизвика тъга сред всички, които пазят спомени за историята на благоевградския тим.

В официалното си съобщение ръководството на „орлетата“ изрази искрените си съболезнования към семейството, близките и приятелите на бившия футболист.

„Почивай в мир, Мечо! Поклон пред светлата ти памет!“, написаха от Пирин Благоевград в знак на почит към своята легенда.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове