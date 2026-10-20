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Петър Михтарски поема закъсалия Пирин Благоевград

Петър Михтарски поема закъсалия Пирин Благоевград

20 Октомври, 2026 16:34 550 1

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  • втора лига-
  • футбол

Легендата на „орлетата“ ще търси изход от кризата

Петър Михтарски поема закъсалия Пирин Благоевград - 1
Снимка: БГНЕС архив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Петър Михтарски е новият старши треньор на Пирин Благоевград, обявиха официално от клуба. Една от емблематичните фигури в историята на „орлетата“ застава начело на отбора в изключително труден момент, когато тимът се намира на последното място във Втора лига и се нуждае от спешни мерки за излизане от кризата.

Михтарски поема отговорността за представянето на благоевградчани от днес, като още в следобедните часове ще проведе първата си тренировка с футболистите. Предстоящите занимания ще бъдат важна начална стъпка в работата му, а основната задача пред него ще бъде да промени негативната тенденция и да върне увереността в състава.

На този етап не се предвиждат промени в останалата част от треньорския щаб. Това означава, че Михтарски ще започне работата си с досегашните помощници, като предстои да стане ясно какви решения ще бъдат предприети за подобряване на резултатите и стабилизирането на отбора.

Назначението има и силен символичен заряд за привържениците на Пирин. Михтарски е сред познатите имена в историята на благоевградския футбол и е оставил следа както с изявите си на терена, така и с връзката си с родния клуб. В кариерата си той е играл и за двата най-популярни български отбора – ЦСКА и Левски, което допълнително подчертава опита му в родния футбол.

От Пирин приветстваха новия наставник и му пожелаха успех в предстоящата работа. От клуба изразиха подкрепата си към Михтарски, който ще трябва да се заеме с нелеката задача да изведе отбора от незавидното му положение.

Ситуацията при благоевградчани е сериозна. Пирин заема последната позиция във Втора лига, като до момента има само една спечелена точка и е допуснал 11 поражения. Слабите резултати поставят тима под сериозно напрежение, а времето за намиране на решение постепенно намалява.

Проблемите обаче не се ограничават единствено до представянето на терена. Финансовите затруднения са сред основните причини за тежкото състояние на клуба, а липсата на президент и генерален спонсор допълнително усложнява обстановката. При тези обстоятелства пред новия треньор стои предизвикателство, което изисква не само спортни решения, но и стабилност в целия клуб.

Предстои да се види дали завръщането на познато и уважавано име като Петър Михтарски ще даде необходимия импулс на Пирин. Първата му задача ще бъде да работи с наличния състав и да потърси начин отборът да прекъсне серията от неуспехи, докато ръководството трябва да намери решение на финансовите и организационните проблеми.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Джумалия

    4 0 Отговор
    В този момент ,който и да дойде никои не може да спаси ,,Пирин”.Благоевград е на дъното по инвестиции и откакто затвориха цигарената фабрика отбора няма кой да го издържа .От 35 години няма един свестен кмет който да доведе бизнесмени в града и да открият работни места .Града е на дъното .Младите бягат в чужбина и София .Михтарски бе добър футболист ,боли го за състоянието на отбора ,но без някои бизнесмен да подаде ръка няма как нещата да тръгнат .Кмета и общината напълно са абдикирали и ги интересуват само да лапат проценти от обществените поръчки като за последно защото знае ,че догодина са изборите и всички те си тръгват ,защото на хората вече им писна от некадърници .Едно от обещанията на кмета беше ,че ще подкрепят ,,Пирин” и ще го върнат в ,,А”група.Жалко за младите момчета и таланти ,които ще поемат пътя към Софийските или други отбори .

    17:05 20.10.2026

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