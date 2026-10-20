Петър Михтарски поема закъсалия Пирин Благоевград

Петър Михтарски е новият старши треньор на Пирин Благоевград, обявиха официално от клуба. Една от емблематичните фигури в историята на „орлетата“ застава начело на отбора в изключително труден момент, когато тимът се намира на последното място във Втора лига и се нуждае от спешни мерки за излизане от кризата.

Михтарски поема отговорността за представянето на благоевградчани от днес, като още в следобедните часове ще проведе първата си тренировка с футболистите. Предстоящите занимания ще бъдат важна начална стъпка в работата му, а основната задача пред него ще бъде да промени негативната тенденция и да върне увереността в състава.

На този етап не се предвиждат промени в останалата част от треньорския щаб. Това означава, че Михтарски ще започне работата си с досегашните помощници, като предстои да стане ясно какви решения ще бъдат предприети за подобряване на резултатите и стабилизирането на отбора.

Назначението има и силен символичен заряд за привържениците на Пирин. Михтарски е сред познатите имена в историята на благоевградския футбол и е оставил следа както с изявите си на терена, така и с връзката си с родния клуб. В кариерата си той е играл и за двата най-популярни български отбора – ЦСКА и Левски, което допълнително подчертава опита му в родния футбол.

От Пирин приветстваха новия наставник и му пожелаха успех в предстоящата работа. От клуба изразиха подкрепата си към Михтарски, който ще трябва да се заеме с нелеката задача да изведе отбора от незавидното му положение.

Ситуацията при благоевградчани е сериозна. Пирин заема последната позиция във Втора лига, като до момента има само една спечелена точка и е допуснал 11 поражения. Слабите резултати поставят тима под сериозно напрежение, а времето за намиране на решение постепенно намалява.

Проблемите обаче не се ограничават единствено до представянето на терена. Финансовите затруднения са сред основните причини за тежкото състояние на клуба, а липсата на президент и генерален спонсор допълнително усложнява обстановката. При тези обстоятелства пред новия треньор стои предизвикателство, което изисква не само спортни решения, но и стабилност в целия клуб.

Предстои да се види дали завръщането на познато и уважавано име като Петър Михтарски ще даде необходимия импулс на Пирин. Първата му задача ще бъде да работи с наличния състав и да потърси начин отборът да прекъсне серията от неуспехи, докато ръководството трябва да намери решение на финансовите и организационните проблеми.