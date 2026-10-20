Мануел Пелегрини защити съдиите след скандала с Барселона: Не вярвам да има преднамерени решения

Мениджърът на Реал Бетис Мануел Пелегрини коментира разгорелите се дискусии около съдийството в испанския футбол след тежкото поражение на неговия тим с 2:5 от Барселона в двубой от Ла Лига. Въпреки недоволството на андалусийците от няколко ключови отсъждания, чилийският специалист категорично отказа да постави под съмнение почтеността на арбитрите или да предположи, че те умишлено помагат на определени отбори.

Пелегрини изрази позицията си по време на пресконференцията преди предстоящия мач на Бетис срещу Фейенорд в Шампионската лига. Наставникът подчерта, че според него съдиите не вземат решения с намерението да повлияят на крайния резултат в полза на единия или другия състав.

Опитният специалист заяви, че продължава да има доверие в работата на реферите, макар да смята, че настоящата система може да бъде подобрена. По думите му съществуват определени слабости, които заслужават внимание, но това не означава, че грешките са резултат от умишлени действия.

„Не вярвам съдиите да имат каквото и да било намерение да помагат на един отбор за сметка на друг“, заяви Пелегрини пред журналистите.

Той допълни, че не се съмнява в почтеността на арбитрите, като същевременно призна необходимостта от усъвършенстване на някои елементи в съдийската система. Според него е важно да се прави разлика между спорните решения и съзнателния опит за облагодетелстване на даден отбор.

Изказването на треньора идва след двубоя с Барселона, който остави сериозно разочарование в лагера на Бетис. Загубата с 2:5 беше съпътствана от няколко ситуации, предизвикали остра реакция от страна на домакините.

Един от най-обсъжданите моменти беше отмененият гол на Джовани Ло Селсо през първото полувреме. Попадението можеше да върне интригата в срещата и да изравни резултата до 2:2, но решението на съдийската бригада не позволи на Бетис да стигне до този развой.

Допълнително напрежение предизвика и директният червен картон, показан на Факундо Бернал в 54-ата минута. Изгонването се превърна в още един спорен епизод от срещата, която завърши с убедителен успех за каталунците.

Въпреки натрупаното недоволство, Пелегрини предпочете да не влиза в конфронтация със съдийската колегия. Вместо да отправя обвинения, чилиецът защити професионализма на арбитрите и насочи вниманието към необходимостта от подобрения в системата.

Така наставникът на Реал Бетис зае умерена позиция в разгорелия се спор, като даде да се разбере, че според него съдийските грешки не бива автоматично да се приемат като доказателство за преднамерено отношение към даден клуб.