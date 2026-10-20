Венсан Компани пропуска последната тренировка преди мача с Арсенал

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани ще пропусне последната тренировка на отбора и пресконференцията преди домакинството на Арсенал в Шампионската лига. От германския клуб обявиха, че белгийският специалист трябва да почива заради вирусна инфекция.

„На Венсан Компани е препоръчано да си почива заради вирусна инфекция, поради което той ще отсъства от днешната тренировка и пресконференцията“, съобщиха от Байерн. Помощник-треньорът Арън Данкс ще поеме заниманието и ще говори пред медиите.

Компани беше на резервната скамейка при убедителната победа с 6:1 над РБ Лайпциг в събота, но не изпълняваше обичайните си задължения край тъчлинията. Спортният директор Макс Еберл уточни, че треньорът е прекарал вирусна инфекция през цялата седмица и има и спортен проблем в областта на тазобедрената става.

„Очакваме напълно, че за сряда това няма да бъде проблем“, заяви Еберл, с което остави очакването Компани да се завърне начело на Байерн за мача с Арсенал. Към момента обаче клубът не е потвърдил официално, че треньорът със сигурност ще бъде на пейката.

За Арън Данкс това няма да бъде първият случай, в който поема оперативното ръководство на отбора. Помощникът вече изпълняваше подобни функции през миналия сезон, когато Компани беше наказан и не можеше да води Байерн в първия полуфинален мач срещу Пари Сен Жермен.

Двубоят с Арсенал е насрочен за 21 октомври в Мюнхен и е от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Арсенал спечели последната среща между двата състава с 3:1 в Лондон, но баварците имат предимство в общия баланс. Английският тим е печелил веднъж като гост на Байерн в турнира, като успехът е от сезон 2012/2013.

Германският шампион ще бъде и без Майкъл Олисе. Френското крило е наказано заради червения картон, получен при равенството 3:3 с Викинг в Ставангер. Олисе беше отстранен след два жълти картона, показани от българския съдия Георги Кабаков, и няма да играе срещу Арсенал.

Хари Кейн призна, че отсъствието на един от основните атакуващи футболисти ще се усеща, но призова останалите играчи да поемат по-голяма отговорност.

„Когато един от ключовите ви играчи отсъства, разликата определено се усеща. Но точно в такива моменти другите футболисти трябва да поемат отговорност и да се възползват максимално от шанса си“, заяви Кейн.

Нападателят добави, че други футболисти могат да попаднат в състава и да използват възможността да се докажат срещу Арсенал.