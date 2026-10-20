Кристиано Роналдо изкарва парите за глобата от федерацията за 39 секунди

Кристиано Роналдо получи 30-дневно наказание и парична санкция в размер на 255 евро заради самоволното си напускане на лагера на националния отбор на Португалия. Решението е на Дисциплинарния съвет на Португалската футболна федерация и идва след сериозен конфликт между нападателя и треньора Жорже Жезуш.

Санкцията е описана в обширен документ от 28 страници, в който федерацията излага мотивите за предприетите дисциплинарни мерки. Според обявената информация наказанието се брои от 30 септември – деня, в който 41-годишният футболист е напуснал тренировъчния лагер на отбора в Дания.

Въпреки наложената санкция Роналдо би трябвало да може да участва в следващите срещи на Португалия от Лигата на нациите през следващия месец. В програмата на националния тим са двубоите срещу Дания и Уелс, а окончателното решение за евентуалното му участие ще зависи от селекционера и от това дали нападателят ще получи повиквателна.

До конфликта се стигна след напрежение около ролята на португалската звезда в състава. Недоволството на Роналдо се засили, след като той остана на резервната скамейка при победата с 2:1 над Норвегия в Осло. Според футболиста предварително му е било обещано да получи игрово време, но в последния момент треньорът променил плановете си.

Петкратният носител на „Златната топка“ приел ситуацията като нарушение на дадената дума и обвинил Жорже Жезуш, че е подкопал доверието помежду им. Наставникът обаче отрекъл да е имало подобна договорка, с което двете страни представили коренно различни версии за случилото се.

Последвалото напускане на лагера доведе до очаквана дисциплинарна реакция от страна на футболните власти. Най-голямо внимание обаче привлече не толкова продължителността на наказанието, колкото изключително ниският размер на финансовата санкция спрямо доходите на португалския нападател.

Глобата от 255 евро бързо се превърна в повод за шеги и коментари във футболните среди. Причината е, че сумата е практически незначителна на фона на огромните приходи, които Роналдо получава от договора си с Ал Насър и от останалите си търговски ангажименти.

Според изчисленията, направени въз основа на възнаграждението му в саудитския клуб, нападателят може да покрие глобата само за около 39 секунди. Така финансовата част от наказанието изглежда по-скоро символична за една от най-добре платените спортни звезди в света.

Мащабът на приходите му се подчертава и от прогнозите на списание „Форбс“. Според посочените данни общите доходи на Роналдо от заплати през 2026 година се очаква да достигнат близо 270 милиона евро.

Случаят отново постави на дневен ред въпроса за дисциплината в националните отбори и отношенията между звездните футболисти и треньорските щабове. Макар глобата да е незначителна за финансовите възможности на Роналдо, 30-дневното наказание показва, че самоволното напускане на лагер може да доведе до официални последствия независимо от статута на играча.

Предстои да стане ясно как ще се развият отношенията между португалската суперзвезда и Жорже Жезуш и дали конфликтът ще се отрази на бъдещото участие на нападателя в националния отбор.