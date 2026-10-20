Реал Мадрид иска €80 млн. от шестте английски клуба заради провала на Суперлигата

Реал Мадрид е твърдо решен да поиска финансова отговорност от шестте английски тима, които се оттеглиха от проекта за Европейска Суперлига през април 2021 година. Според разкрития на авторитетното издание The Athletic, "кралският клуб" ще настоява Арсенал, Челси, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Тотнъм да покрят своята пропорционална част от разходите по подготвянето и промотирането на турнира, чиято обща фактура възлиза на около 80 милиона евро.

До момента финансовите тежести и правните разходи по проекта са били поемани единствено от трите клуба, които останаха най-дълго зад идеята — Реал Мадрид, Барселона и Ювентус. Ювентус официално напусна структурата през 2023 г., а Барселона финализира оттеглянето си през февруари, с което Реал Мадрид остана последният активен поддръжник на нереализирания надпревара.

Правните аргументи на Реал Мадрид се базират върху учредителните договори, подписани от всички 12 основатели през 2021 година. Всички клубове са парафирали съгласие за акционерно участие в базиран в Испания холдинг, което според мадридския клуб ги обвързва с правната и финансова отговорност за "съвместно притежание и управление" на проекта.

От своя страна, английските клубове твърдят, че ангажиментите им са приключили с публичното им оттегляне и извинение към феновете, оспорвайки задължението да покриват последващи оперативни разходи. Евентуалната липса на извънсъдебно споразумение очертава нов мащабен юридически сблъсък на най-високо ниво във европейския футбол.