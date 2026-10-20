Масово меле след мача между „Червено знаме“ и „Слащен 2007“ в Благоевградско

Сериозен инцидент помрачи двубоя между „Червено знаме“ (Кочан) и „Слащен 2007“, след като след края на срещата от седмия кръг на А ОГ Благоевград – Зона Места се стигна до грозни сцени и физическа саморазправа. Случаят предизвика остра реакция, след като кадри от случилото се бяха разпространени публично от гостуващия клуб.

Мачът се игра на 18 октомври 2026 г. на стадиона в село Кочан и завърши с победа 3:2 за домакините. Вместо резултатът да остане основният акцент след срещата, вниманието беше насочено към напрежението извън терена и сблъсъците, за които свидетелстват публикуваните видеокадри.

Напрежение и физическа саморазправа след последния съдийски сигнал

Според разпространените кадри пред съблекалните на стадиона се е стигнало до масово меле с участието на футболисти и други присъстващи. На видеото се виждат множество хора, въвлечени в конфликта, а обстановката изглежда силно напрегната. В непосредствена близост е имало полицейски автомобил, но самото присъствие на органите на реда не е предотвратило ескалацията на ситуацията.

Особено тревожен е фактът, че на мястото са присъствали и деца. Вместо да наблюдават футболна среща и да получат положителен пример за спортно поведение, те са станали свидетели на сцени на агресия.

Подобни инциденти поставят сериозни въпроси за сигурността по стадионите в аматьорския футбол и за отговорността на всички, които участват в подобни прояви. Независимо от причините за възникналото напрежение, физическата саморазправа не може да бъде оправдана с резултата от срещата или със спорни моменти по време на играта.

ФК „Слащен 2007“ с остра позиция

Гостуващият клуб публикува видео от инцидента и излезе с позиция, в която осъди случилото се. От „Слащен 2007“ поставиха акцент върху недопустимостта на груповото насилие и необходимостта от конкретни действия за гарантиране на безопасността на футболистите и зрителите.

В изявлението си от клуба твърдят, че представители на домакините са заснемали случилото се, а впоследствие са изтрили част от записите. Това твърдение е част от позицията на гостуващия отбор и подлежи на проверка.

„Няма нищо мъжко в груповото насилие. Няма нищо достойно в саморазправата. И няма нищо футболно в тези кадри“, заявяват от „Слащен 2007“.

От клуба изразяват и възмущението си от факта, че деца са станали свидетели на случилото се. Според тях подобни сцени изпращат погрешно послание към подрастващите и показват колко много работа предстои за изграждането на култура на уважение и спортсменство в регионалния футбол.

Гостите подчертават, че не обвиняват автоматично целия отбор на „Червено знаме“ или неговите привърженици. Според позицията им обаче всеки, който е участвал в сблъсъците, трябва да понесе лична отговорност за действията си.

Призив за реакция от Българския футболен съюз

В изявлението си „Слащен 2007“ отправя въпроси към Българския футболен съюз относно мерките за предотвратяване на подобни инциденти и защитата на футболистите в аматьорските първенства.

От клуба настояват случаят да не бъде подминат и призовават за действия, които да гарантират, че физическата агресия няма да се превръща в обичайна част от футболните срещи на регионално ниво.

Очакванията са компетентните органи да изяснят обстоятелствата около инцидента, да установят участниците и тяхната роля и да преценят дали са извършени нарушения, за които трябва да бъдат наложени санкции.

Към момента позицията на гостуващия клуб представлява неговата публична гледна точка към случилото се. За да бъдат направени категорични заключения за отговорността на отделните лица, е необходимо да бъдат проверени всички налични видеозаписи, свидетелски показания и други доказателства, както и да бъде изслушана и другата страна.

Футболът не трябва да бъде сцена за насилие

Случаят в Кочан отново поставя на дневен ред проблема с агресията в аматьорския футбол. Регионалните първенства имат важна роля за развитието на местните общности, за насърчаването на физическата активност и за възпитаването на младите футболисти в дисциплина и уважение към съперника.

Когато обаче една среща завършва със сцени на физическа саморазправа, спортният смисъл отстъпва място на поведение, което няма място на футболния терен или около него.

Резултатът 3:2 за „Червено знаме“ остава официалният спортен изход от двубоя, но последвалите събития засенчиха футболната страна на срещата. Сега най-важното е да бъдат установени фактите и да се потърси отговорност от всеки, за когото бъде доказано, че е участвал в насилие.

Посланието трябва да бъде ясно: нито победата, нито загубата, нито конфликтът между съперници могат да оправдаят саморазправата. Децата, които посещават стадионите, заслужават да виждат футбол, спортсменство и уважение, а не сцени на агресия.

От "Червено знаме" Кочан също излязоха с позиция. Ето я и нея:

"Във връзка с публикуваната позиция на ФК „Слащен 2007“ относно двубоя между двата отбора, проведен в неделя, считаме за необходимо да представим и нашата гледна точка за случилото се.

На първо място бихме искали да подчертаем, че уважаваме ФК „Слащен 2007“ като клуб и съперник. Срещата беше напрегната, оспорвана и изпълнена с много футболни единоборства, каквито са характерни за подобни дербита в аматьорския футбол.

ФК „Червено знаме“ винаги е отстоявал принципите на спортсменството, уважението и честната игра както на терена, така и извън него. Именно поради това категорично отхвърляме всички опити нашият клуб и нашите привърженици да бъдат представяни като основни виновници за събития, които не отговарят на действителността.

Към настоящото изявление ще бъде приложен и видеозапис, на който ясно се вижда как представители и лица, свързани с гостуващия отбор, се насочват агресивно към страничния съдия, упражняват физически натиск върху него и му нанасят удари. В резултат на създалата се ситуация страничният съдия побягва в посока към домакинската публика, където присъстващи привърженици се намесват, за да го защитят и да не допуснат по-сериозен инцидент.

Особено важно е да се подчертае, че вместо да допуснат ескалация на напрежението, присъстващите привърженици на ФК „Червено знаме“ оказват съдействие за овладяване на ситуацията, защитават съдията и не допускат инцидентът да прерасне в нещо много по-сериозно.

След края на двубоя, въпреки че претенциите на гостуващия отбор бяха насочени основно към съдийските решения, част от техните представители останаха в района извън съблекалните и започнаха да разменят реплики с хора от нашата публика. Именно това допълнително ескалира напрежението и доведе до грозните сцени, на които всички станахме свидетели.

Следва да се отбележи и още нещо важно. Публиката на ФК „Червено знаме“ (Кочан) е съставена предимно от близки, приятели и семейства на нашите футболисти. Нашият клуб е изграден изцяло от момчета от селото и е напълно нормално след всеки домакински мач около терена и съблекалните да има струпване на хора, които поздравяват своите близки. Това е обичайна практика в аматьорския футбол не само в България, но и в множество първенства из цяла Европа, и сама по себе си не бива да се разглежда като предпоставка за конфликт или проява на недобронамерено поведение.

В същото време, като клуб, ние винаги сме се стремили да бъдем честни, открити и обективни към случващото се както на терена, така и извън него. След извършена от нас вътрешна проверка установихме, че отделни лица, представляващи единични изключения, са допринесли за повишаване на напрежението след края на срещата. В резултат на това бяха предприети конкретни мерки съгласно вътрешните правила на клуба. На един привърженик на ФК „Червено знаме“ е забранено да посещава срещите на отбора, а един футболист е отстранен от състава.

С тези действия ясно заявяваме, че сме твърдо против всякакви прояви на агресия и поведение, което вреди на футбола и неговите ценности. Смятаме, че всеки клуб носи отговорност за действията на своите представители и именно затова се надяваме, че и ФК „Слащен 2007“ ще направи необходимия анализ на случилото се и ще предприеме съответните мерки спрямо свои играчи и членове на щаба, чиито действия също допринесоха за възникването на тази неприятна ситуация, съобразно техния вътрешен правилник.

За нас е важно да защитим доброто име на ФК „Червено знаме“ и на нашата публика, която през годините е показвала подкрепа към отбора и уважение към футболната игра. Не приемаме опитите цялата вина да бъде прехвърлена върху нашия клуб и категорично се разграничаваме от всякакви форми на насилие, независимо от коя страна идват.

ФК „Червено знаме“ (Кочан) ще продължи да работи за развитието на футбола в нашия регион и да отстоява принципите на спортсменството, уважението и коректното отношение както към съперниците, така и към футболните институции.

Надяваме се, че бъдещите срещи между двата отбора ще останат запомнени единствено с футболните си достойнства, а не със събития извън терена.

С уважение, Ръководството на ФК „Червено знаме“ (Кочан)"