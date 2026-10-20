Мохамед Салах мачка в Турция: Вкара на Бешикташ и иронизира боса им с пост „35 процента“

Мохамед Салах се превърна в голямата фигура в дербито от осмия кръг на турската Суперлига, в което неговият Трабзонспор, воден от Томас Райс, победи Бешикташ с чистото 2:0. Бившата суперзвезда на Ливърпул подпечата успеха с второто попадение за своя тим, след което се превърна в основна тема за дискусии заради провокативното си поведение в социалните мрежи.

Непосредствено след последния съдийски сигнал Салах публикува кадри от дербито в платформата X (бивш Twitter), придружени единствено с краткото и саркастично описание: „35 процента“.

Постът на египтянина се оказа директен и бърз отговор на изказване на президента на Бешикташ — Сердал Адалъ. Преди Салах да избере офертата на Трабзонспор, истанбулският гранд водеше интензивни преговори за неговия подпис. След неуспеха на сделката Адалъ публично заяви, че трансферът е пропаднал единствено защото агентът на футболиста — Рами Абас, е поискал драстично увеличение на агентурната си комисионна до 35%.

С попадението си в неделния сблъсък Мохамед Салах не само наказа Бешикташ на корта и извън него, но и официално оглави листата на голмайсторите в турското първенство.

Yüzde otuz beş 😉 https://t.co/kJZA1zJgK3 — Mohamed Salah (@MoSalah) October 20, 2026