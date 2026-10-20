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Мохамед Салах мачка в Турция: Вкара на Бешикташ и иронизира боса им с пост „35 процента“

Мохамед Салах мачка в Турция: Вкара на Бешикташ и иронизира боса им с пост „35 процента“

20 Октомври, 2026 20:12 770 3

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  • рами абас-
  • футболни новини

Египтянинът публикува кадри от дербито в платформата X, придружени единствено с краткото и саркастично описание

Мохамед Салах мачка в Турция: Вкара на Бешикташ и иронизира боса им с пост „35 процента“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мохамед Салах се превърна в голямата фигура в дербито от осмия кръг на турската Суперлига, в което неговият Трабзонспор, воден от Томас Райс, победи Бешикташ с чистото 2:0. Бившата суперзвезда на Ливърпул подпечата успеха с второто попадение за своя тим, след което се превърна в основна тема за дискусии заради провокативното си поведение в социалните мрежи.

Непосредствено след последния съдийски сигнал Салах публикува кадри от дербито в платформата X (бивш Twitter), придружени единствено с краткото и саркастично описание: „35 процента“.

Постът на египтянина се оказа директен и бърз отговор на изказване на президента на Бешикташ — Сердал Адалъ. Преди Салах да избере офертата на Трабзонспор, истанбулският гранд водеше интензивни преговори за неговия подпис. След неуспеха на сделката Адалъ публично заяви, че трансферът е пропаднал единствено защото агентът на футболиста — Рами Абас, е поискал драстично увеличение на агентурната си комисионна до 35%.

С попадението си в неделния сблъсък Мохамед Салах не само наказа Бешикташ на корта и извън него, но и официално оглави листата на голмайсторите в турското първенство.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Член

    4 0 Отговор
    Салах ги наказа на корта и извън него да не играе тенис футбол се играе на стадион

    Коментиран от #3

    20:20 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дамаджанкин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Член":

    Извиняяяам се, братчед.

    20:51 20.10.2026

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