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Сериозна кадрова криза в Манчестър Юнайтед преди гостуването на Комо в Шампионската лига

Сериозна кадрова криза в Манчестър Юнайтед преди гостуването на Комо в Шампионската лига

20 Октомври, 2026 20:33 415 0

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  • футболни новини

Проблеми в отбраната и средата на терена

Сериозна кадрова криза в Манчестър Юнайтед преди гостуването на Комо в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е изправен пред сериозни кадрови проблеми преди ключовото гостуване на италианския Комо в сряда вечер (21 октомври от 19:45 ч. българско време) в двубой от 3-тия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

Списъкът с отсъстващи футболисти за "червените дяволи" продължава да расте в изключително труден момент от сезона. Общо шестима състезатели не взеха участие в последната официална тренировка на отбора във вторник сутрин.

Сред липсващите на тренировъчното игрище бяха Лисандро Мартинес, Коби Мейну, Маркъс Рашфорд, Люк Шоу, Патрик Доргу и младият Ейдън Хевън.

Лисандро Мартинес: Аржентинският централен бранител бе заменен принудително още на полувремето при равенството 1:1 срещу Лийдс в неделя заради болки в бедрото. При евентуалното му отпадане от състава, Нусаир Мазрауи най-вероятно ще бъде преквалифициран да си партнира с Хари Магуайър в центъра на защитата.

Маркъс Рашфорд и Коби Мейну: Рашфорд остана неизползвана резерва през уикенда заради лека контузия. Мейну продължава да се възстановява от травма, получена в дербито с Тотнъм.

Люк Шоу и Патрик Доргу: Шоу не е на разположение след мача с Тотнъм, а датският национал Патрик Доргу все още лекува бедрена контузия от международната пауза.

Ейдън Хевън и Бенямин Шешко: Хевън пропуска заниманията поради заболяване, докато нападателят Бенямин Шешко продължава дългосрочното си възстановяване от контузия в пищяла.

Отсъствието на толкова ключови фигури поставя под огромен натиск Майкъл Карик, който ще трябва да пренарежда състава си за важния европейски сблъсък на стадион „Джузепе Синигалия“ в Комо.


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