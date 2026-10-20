Читателите на ФАКТИ: Атанас Рибарски трябва да стане постоянен селекционер на националния отбор по футбол

Попитахме читателите на ФАКТИ: Трябва ли Атанас Рибарски да стане постоянен селекционер на националния отбор по футбол?

Анкетата бе активна от 16 октомври до 20:00 часа на 20 октомври.

Най-голям процент – 44 са отговорите: „Да”

На второ място – 26 процента са отговорите: „Не”

След това се нареждат: „Не ме интересува” – 11 процента, „Трябва да е друг българин” – 8, „Трябва да е чужденец” 7, „Не мога да преценя” 3.