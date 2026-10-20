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Читателите на ФАКТИ: Атанас Рибарски трябва да стане постоянен селекционер на националния отбор по футбол

Читателите на ФАКТИ: Атанас Рибарски трябва да стане постоянен селекционер на националния отбор по футбол

20 Октомври, 2026 20:17 440 1

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Треньорът за сега ще води отбора и в следващите два мача от Лига на нациите

Читателите на ФАКТИ: Атанас Рибарски трябва да стане постоянен селекционер на националния отбор по футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Попитахме читателите на ФАКТИ: Трябва ли Атанас Рибарски да стане постоянен селекционер на националния отбор по футбол?

Анкетата бе активна от 16 октомври до 20:00 часа на 20 октомври.

Най-голям процент – 44 са отговорите: „Да”

На второ място – 26 процента са отговорите: „Не”

След това се нареждат: „Не ме интересува” – 11 процента, „Трябва да е друг българин” – 8, „Трябва да е чужденец” 7, „Не мога да преценя” 3.

Читателите на ФАКТИ: Атанас Рибарски трябва да стане постоянен селекционер на националния отбор по футбол


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  • 1 Естествено

    2 1 Отговор
    Футболистите в националния, играят в слаби първенства, резерви и няма смисъл да се дават пари за скъп треньор от чужбина. Няма какво да направи, който и да е . Няма да заиграят като Испания. Треньора на националния, вижда футболистите много рядко, той няма време да им превъзпита стила и тактиката на игра. Каквото са научили в клубните им отбори, това е.

    20:29 20.10.2026

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