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Нов удар за Манчестър Сити: Британският финансов регулатор FRC започна проверка на одита на клуба

Нов удар за Манчестър Сити: Британският финансов регулатор FRC започна проверка на одита на клуба

20 Октомври, 2026 21:12 613 3

  • манчестър сити-
  • висша лига-
  • frc-
  • лиам бърн-
  • одит-
  • финансови нарушения-
  • английски футбол

Действията идват в отговор на официално писмо от депутата от Лейбъристката партия Лиам Бърн

Нов удар за Манчестър Сити: Британският финансов регулатор FRC започна проверка на одита на клуба - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Облаците над Манчестър Сити продължават да се сгъстяват. След като независимата комисия на Висшата лига призна "гражданите" за виновни по по-голямата част от 115-те обвинения за финансови нарушения, клубът бе изправен пред ново сериозно изпитание. Независимият финансов регулатор във Великобритания — Съветът за финансово отчитане (FRC) — официално е започнал проверка на счетоводния одит на шампионите.

Действията на FRC идват в отговор на официално писмо от депутата от Лейбъристката партия Лиам Бърн, който е и председател на комисията по бизнес и търговия в британския парламент.

В искането си Бърн настоя за разследване на първоначалните констатации и постави въпроса защо регулаторните и одиторските органи са пропуснали нарушения от такъв мащаб в продължение на почти десетилетие.

„Констатациите повдигат фундаментален въпрос: как установената система за одит и регулаторна проверка е пропуснала да разкрие твърдените неточности от такъв мащаб в продължение на девет години? Особено обезпокоени сме от факта, че тези проблеми излязоха наяве чрез медийни репортажи, а не чрез утвърдения процес на одит и счетоводство“, посочва Бърн.

След получения отговор от FRC, депутатът публикува актуализация, потвърждаваща проверката, но обърна внимание и на сериозните законодателни празноти, които пречат на ефективния контрол над футболните клубове.

Според Бърн писмото на регулатора разкрива ограничените му възможности да изисква ключови доказателства от самите клубове, както и да търси лична отговорност от директори и ръководители, които попадат извън неговия пряк дисциплинарен обхват. Казусът поставя под засилен натиск правителството на Обединеното кралство спешно да затегне регулациите и да затвори вратичките в надзора на спортните организации.

В момента Манчестър Сити обжалва решението по 115-те обвинения, но новата проверка на FRC създава допълнително напрежение на "Етихад".


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  • 1 🦉🦉🦉🦉

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