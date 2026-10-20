Нов удар за Манчестър Сити: Британският финансов регулатор FRC започна проверка на одита на клуба

Облаците над Манчестър Сити продължават да се сгъстяват. След като независимата комисия на Висшата лига призна "гражданите" за виновни по по-голямата част от 115-те обвинения за финансови нарушения, клубът бе изправен пред ново сериозно изпитание. Независимият финансов регулатор във Великобритания — Съветът за финансово отчитане (FRC) — официално е започнал проверка на счетоводния одит на шампионите.

Действията на FRC идват в отговор на официално писмо от депутата от Лейбъристката партия Лиам Бърн, който е и председател на комисията по бизнес и търговия в британския парламент.

В искането си Бърн настоя за разследване на първоначалните констатации и постави въпроса защо регулаторните и одиторските органи са пропуснали нарушения от такъв мащаб в продължение на почти десетилетие.

„Констатациите повдигат фундаментален въпрос: как установената система за одит и регулаторна проверка е пропуснала да разкрие твърдените неточности от такъв мащаб в продължение на девет години? Особено обезпокоени сме от факта, че тези проблеми излязоха наяве чрез медийни репортажи, а не чрез утвърдения процес на одит и счетоводство“, посочва Бърн.

След получения отговор от FRC, депутатът публикува актуализация, потвърждаваща проверката, но обърна внимание и на сериозните законодателни празноти, които пречат на ефективния контрол над футболните клубове.

Според Бърн писмото на регулатора разкрива ограничените му възможности да изисква ключови доказателства от самите клубове, както и да търси лична отговорност от директори и ръководители, които попадат извън неговия пряк дисциплинарен обхват. Казусът поставя под засилен натиск правителството на Обединеното кралство спешно да затегне регулациите и да затвори вратичките в надзора на спортните организации.

В момента Манчестър Сити обжалва решението по 115-те обвинения, но новата проверка на FRC създава допълнително напрежение на "Етихад".