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Николай Бодуров разкритикува Христо Янев: ЦСКА печелеше с мъка и късмет

Николай Бодуров разкритикува Христо Янев: ЦСКА печелеше с мъка и късмет

20 Октомври, 2026 21:56 505 1

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Според бившия защитник основният проблем е бил свързан с начина, по който тима е провеждал двубоите си

Николай Бодуров разкритикува Христо Янев: ЦСКА печелеше с мъка и късмет - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Николай Бодуров коментира напускането на Христо Янев от ЦСКА, като отправи критики към представянето на отбора под ръководството на специалиста. Бившият защитник на „червените“ призна, че двамата вече са загърбили личните си разногласия, но не спести мнението си за играта на столичния тим и причините, довели до недоволството сред привържениците.

Бодуров и Янев са бивши съотборници от периода си в Литекс и националния отбор на България. Впоследствие пътищата им отново се пресекоха в Пирин Благоевград, където работиха заедно. Отношенията между двамата обаче не бяха безоблачни, а сега бившият национал коментира пред Gong.bg решението на Янев да се раздели с ЦСКА.

Бодуров подчерта, че вече не желае да се връща към старите конфликти с бившия си колега. В същото време той направи критична оценка на представянето на „армейците“, като според него постигнатите резултати не са били достатъчни, за да убедят привържениците, че отборът се развива в правилната посока.

„Аз съм загърбил всичко с Христо Янев. Той имаше резултати в ЦСКА, но феновете недоволстваха от играта. Побеждаваше с голяма доза късмет. Не само в Европа, но и в България. ЦСКА не налагаше контрол и темпо върху мачовете. Победите идваха или с мъка, или с късмет“, заяви Бодуров пред Gong.bg.

Според бившия защитник основният проблем е бил свързан с начина, по който ЦСКА е провеждал двубоите си. По думите му отборът не е успявал достатъчно убедително да диктува събитията на терена, а успехите често са били постигнати след трудни срещи, без ясно изразено игрово превъзходство.

Бодуров смята, че очакванията към клуб като ЦСКА са значително по-високи. Привържениците искат да виждат тим, който атакува активно, контролира играта и налага собственото си темпо срещу съперниците. Именно липсата на подобно постоянство според него е довела до недоволството на феновете, независимо от постигнатите резултати.

Бившият национал коментира и решението на Христо Янев да подаде оставка. Според него напрежението около отбора вероятно е оказало сериозно влияние върху специалиста, но дали оттеглянето му е било правилният ход, ще стане ясно с времето.

„Феновете искат ЦСКА да играе атакуващо и доминиращо. Христо Янев си подаде оставката, явно му дойде много напрежението. Ще видим и за в бъдеще дали това е било правилно“, допълни Бодуров.

Думите на бившия футболист отново насочват вниманието към високите изисквания към треньорите на ЦСКА. В клуб с подобни традиции и амбиции не са важни единствено резултатите, а и начинът, по който те се постигат. Очакванията за доминиращ футбол и постоянство поставят сериозно напрежение върху всеки наставник, а предстоящото развитие на отбора ще покаже дали промяната на треньорския пост ще доведе до търсения ефект.


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