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ВК ЦСКА привлече египетски национал

ВК ЦСКА привлече египетски национал

20 Октомври, 2026 22:44 502 0

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Омар подсилва „червените“ във волейбола

ВК ЦСКА привлече египетски национал - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболният ЦСКА продължава да оформя състава си за предстоящия сезон 2026/2027, след като обяви привличането на египетския национал Ахмед Деяа Омар. Посрещачът ще облече червения екип с амбицията да помогне на столичния тим в борбата за медалите в българското първенство.

Новината беше съобщена официално от „армейците“ чрез публикация в клубната страница във Facebook. От ЦСКА приветстваха новото си попълнение и изразиха надежда, че той ще допринесе за силното представяне на отбора през предстоящата кампания.

Омар е висок 199 сантиметра и играе на поста посрещач. Присъединяването му към състава дава на треньорския щаб още една възможност за подсилване на играта по фланговете, като от клуба разчитат на качествата на египетския национал в преследването на високите си цели.

Привличането на Омар е част от подготовката на ЦСКА за новия шампионат, в който отборът ще се стреми да бъде сред водещите състави в страната. Очакванията са новото попълнение да се адаптира бързо към колектива и да помогне за постигането на поставените спортни цели.

„Червените“ ще започнат участието си в първенството с гостуване на Славия. Двубоят е насрочен за 23 октомври и ще даде началото на новия сезон за волейболния тим на ЦСКА.


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