Гираси донесе победа на Дортмунд срещу Сабах в Баку

Борусия Дортмунд спечели с 2:1 срещу Сабах в Баку и записа втора победа във фазата на лигата на Шампионската лига.

Серю Гираси откри резултата още в 10-ата минута.

Сабах успя да изравни в 39-ата минута. Аден Маккарти засече с глава центриране на Тимотеуш Пухач и вкара първия си гол в европейските клубни турнири. Попадението направи резултата 1:1 на почивката.

Гираси се разписа отново в 53-ата минута след подаване на Йой Веерман и върна преднината на Борусия Дортмунд.

След победата Борусия Дортмунд събра шест точки от три мача във фазата на лигата. Сабах остана с три точки, след като преди това победи Славия Прага с 2:0, но загуби от Манчестър Юнайтед с 0:4.

В четвъртия кръг, който ще се играе на 4 ноември, Борусия Дортмунд ще приеме Бетис, а Сабах ще гостува на Викинг.

В другия ранен мач от кръга Фенербахче и Славия Прага завършиха 2:2.