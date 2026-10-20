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Гираси донесе победа на Дортмунд срещу Сабах в Баку

Гираси донесе победа на Дортмунд срещу Сабах в Баку

20 Октомври, 2026 21:42 442 0

  • шампионска лига-
  • борусия дортмунд-
  • сабах-
  • серю гираси-
  • фенербахче

Германският тим спечели с 2:1 след два гола на Серю Гираси - Фенербахче и Славия Прага завършиха 2:2 в другия ранен мач

Гираси донесе победа на Дортмунд срещу Сабах в Баку - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Борусия Дортмунд спечели с 2:1 срещу Сабах в Баку и записа втора победа във фазата на лигата на Шампионската лига.

Серю Гираси откри резултата още в 10-ата минута.

Сабах успя да изравни в 39-ата минута. Аден Маккарти засече с глава центриране на Тимотеуш Пухач и вкара първия си гол в европейските клубни турнири. Попадението направи резултата 1:1 на почивката.

Гираси се разписа отново в 53-ата минута след подаване на Йой Веерман и върна преднината на Борусия Дортмунд.

След победата Борусия Дортмунд събра шест точки от три мача във фазата на лигата. Сабах остана с три точки, след като преди това победи Славия Прага с 2:0, но загуби от Манчестър Юнайтед с 0:4.

В четвъртия кръг, който ще се играе на 4 ноември, Борусия Дортмунд ще приеме Бетис, а Сабах ще гостува на Викинг.

В другия ранен мач от кръга Фенербахче и Славия Прага завършиха 2:2.


Азербайджан
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