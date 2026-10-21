Коя е Цветелина до Никола Цолов?

Името на блондинката, заснета в близост с Никола Цолов на концерт в София, е Цветелина. Тя се представя онлайн като Лина и работи като независим модел, включително за световни модни марки.

Цолов и Цветелина са били заедно на концерта на американския изпълнител JMSN в Борисовата градина. Според Plovdiv24 първоначално двамата са общували в компания на приятели, а по-късно са били заснети да се прегръщат, да се държат за ръце и да се целуват.

Цветелина е с авангардна руса прическа тип „боб“ и изрусени вежди. Тя е представяна като модел, работил за различни международни брандове, сред които и френската модна къща „Жан-Пол Готие“.

Нито Никола Цолов, нито Цветелина са потвърдили официално, че са във връзка. Затова отношенията им засега остават публично неопределени, въпреки близостта, запечатана по време на музикалното събитие.

Интересът към личния живот на автомобилния състезател се засили след края на връзката му с певицата Крисия Тодорова. Двамата публично показаха отношенията си през ноември 2025 г., а по-късно направиха светския си дебют като двойка на церемонията по връчването на наградите „Икар“.

През септември 2026 г. Крисия потвърди, че двамата вече не са заедно. „Заедно взехме това решение“, заяви тя пред bTV и обясни, че различните им приоритети са сред причините да поемат по различни пътища.

Засега няма публична позиция от Цолов или Цветелина за заснетите моменти и за това дали между тях има романтична връзка.