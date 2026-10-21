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Коя е Цветелина до Никола Цолов?
  Тема: Известни личности

Коя е Цветелина до Никола Цолов?

21 Октомври, 2026 00:18 950 5

  • никола цолов-
  • цветелина-
  • лина-
  • крисия тодорова-
  • jmsn

Младият пилот беше заснет с блондинката по време на концерт на JMSN в Борисовата градина

Коя е Цветелина до Никола Цолов? - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Името на блондинката, заснета в близост с Никола Цолов на концерт в София, е Цветелина. Тя се представя онлайн като Лина и работи като независим модел, включително за световни модни марки.

Цолов и Цветелина са били заедно на концерта на американския изпълнител JMSN в Борисовата градина. Според Plovdiv24 първоначално двамата са общували в компания на приятели, а по-късно са били заснети да се прегръщат, да се държат за ръце и да се целуват.

Цветелина е с авангардна руса прическа тип „боб“ и изрусени вежди. Тя е представяна като модел, работил за различни международни брандове, сред които и френската модна къща „Жан-Пол Готие“.

Нито Никола Цолов, нито Цветелина са потвърдили официално, че са във връзка. Затова отношенията им засега остават публично неопределени, въпреки близостта, запечатана по време на музикалното събитие.

Интересът към личния живот на автомобилния състезател се засили след края на връзката му с певицата Крисия Тодорова. Двамата публично показаха отношенията си през ноември 2025 г., а по-късно направиха светския си дебют като двойка на церемонията по връчването на наградите „Икар“.

През септември 2026 г. Крисия потвърди, че двамата вече не са заедно. „Заедно взехме това решение“, заяви тя пред bTV и обясни, че различните им приоритети са сред причините да поемат по различни пътища.

Засега няма публична позиция от Цолов или Цветелина за заснетите моменти и за това дали между тях има романтична връзка.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Оставете личния живот на момичето. Не правете от него втори Григор Димитров. Знаем си къде стигна, с креватните си истории. От Цолов очакваме да видим първия българин във Форума 1. С това ще се гордее България, а не с момичетата му. Видяхте ли , кво стана с Ландо Норис. Започнаха да ни показват постоянно приятелката му, някакъв модел , който не в бокса на Макларън, а после се разделиха и замлъкнаха.

    Коментиран от #5

    00:28 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Снейк

    0 0 Отговор
    Никак не бих искала злословя, само отбелязвам факт:
    Прилича ми на фемиблонди версия на любим култов изпълнител - Мерилин Менсън.
    Нека се обичат милите, лошо няма в краткотрайното щастие.

    00:39 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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