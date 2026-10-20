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Манчестър Сити разгроми АЕК Атина

Манчестър Сити разгроми АЕК Атина

20 Октомври, 2026 23:53 599 0

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Фил Фоудън блести с хеттрик

Манчестър Сити разгроми АЕК Атина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити постигна убедителна победа с 5:1 над АЕК Атина в среща от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Голямата фигура за английския тим бе Фил Фоудън, който реализира три попадения и имаше ключова роля за разгромния успех на „гражданите“.

Домакините започнаха активно и поведоха още в 12-ата минута. Елиът Андерсън се оказа на точното място след отбита топка в наказателното поле и я изпрати в мрежата.

В 23-ата минута удар на Алан се отби от гредата, но гостите не успяха да се възползват от шанса си.

Впоследствие Сити отново пое инициативата и в 34-ата минута увеличи аванса си. Рико Люис подаде към Фил Фоудън в наказателното поле, а английският национал завърши прецизно под напречната греда за 2:0.

Гръцкият състав върна интригата малко след почивката. В 52-ата минута Ставрос Пилиос получи отлично извеждащо подаване и с точен удар в долния десен ъгъл намали разликата на едно попадение.

Реакцията на Манчестър Сити обаче бе бърза. Само пет минути по-късно Фоудън влезе в ролята на подавач и намери Раян Шерки, който бе оставен непокрит в наказателното поле и възстанови преднината от два гола за домакините.

В 65-ата минута Фоудън отново показа класа. След ново подаване от Рико Люис той получи достатъчно пространство в наказателното поле и с прецизен изстрел в горния ляв ъгъл направи резултата 4:1.

Десет минути по-късно английският национал оформи своя хеттрик. Райън МакЕйду го изведе на отлична позиция, а Фоудън не сгреши срещу опразнената врата, с което оформи крайното 5:1 и сложи точка на спора.

След успеха „гражданите“ заемат шестото място в класирането с шест точки. АЕК Атина е на 26-а позиция с три пункта.


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