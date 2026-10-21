ПСЖ надви Барселона в голово шоу

Пари Сен Жермен демонстрира силата си в Шампионската лига, след като победи Барселона с 4:2 в зрелищен сблъсък от третия кръг на основната фаза на турнира. На „Парк де Пренс“ двата отбора предложиха динамичен футбол с множество голови ситуации, а домакините стигнаха до ценен успех след оспорвана битка.

Това бе трета поредна победа за парижани в основната фаза на надпреварата. За Барселона пък поражението означава първа загуба на точки в турнира.

Двубоят започна на високи обороти, като и двата състава търсеха възможности да застрашат противниковата врата. Стражовете Жоан Гарсия и Матвей Сафонов се намесиха решително в редица ситуации и не позволиха резултатът да бъде открит в началните минути.

Барселона понесе първия си сериозен удар още в 27-ата минута, когато Дани Олмо получи контузия и трябваше да напусне терена принудително. Малко по-късно обаче именно домакините намериха път към гола.

В 38-ата минута Жоао Невеш подаде към Дезире Дуе, който отправи точен удар от границата на наказателното поле и даде аванс на ПСЖ.

След почивката каталунците успяха да възстановят равенството. В 55-ата минута Чаби Еспарт завърши бърза контраатака на гостите и върна интригата в срещата.

Пари Сен Жермен отново излезе напред в резултата в 72-рата минута. Дезире Дуе центрира отлично, а Лукас Ернандес се извиси в наказателното поле и с удар с глава изпрати топката във вратата за 2:1.

Барселона обаче не се предаде. В 79-ата минута Ламин Ямал показа индивидуалната си класа, проби самостоятелно и завърши атаката с попадение за 2:2.

Радостта на гостите обаче бе кратка. Само две минути по-късно Витиня отново изведе парижани напред, възползвайки се от възможността да възстанови преднината на домакините.

В 86-ата минута Фабиан Руис сложи точка на спора с четвърти гол за ПСЖ, оформяйки крайното 4:2 и подпечатвайки успеха на френския тим.

Победата обаче имаше висока цена за парижани. Още през първото полувреме Осман Дембеле напусна терена заради контузия, а в началото на втората част същата съдба сполетя Маркиньос и Хвича Кварацхелия. Така въпреки впечатляващия резултат, медицинският щаб на ПСЖ ще трябва да следи внимателно състоянието на няколко ключови футболисти.