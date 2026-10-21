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Резултати от Шампионската лига

Резултати от Шампионската лига

21 Октомври, 2026 00:21 711 0

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ПСЖ победи Барселона с 4:2

Резултати от Шампионската лига - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от мачовете в Шампионска лига играни на 20 октомври:

Сабах - Борусия Дортмунд 1:2
0:1 Серу Гираси 10'
1:1 А. Маккарти 39'
1:2 Серу Гираси 53'

Фетербахче - Славия Прага 2:2
1:0 Огуз Айдън 4'
2:0 Мейсън Грийнууд 11'
2:1 Лукаш Провод 15'
2:2 Павел Кацор 90'

Рома - Словен Братислава 4:0
1:0 Марио Ермосо 21'
2:0 Науел Молина 39'
3:0 Николо Писили 52'
4:0 Дониел Мален 58' /Д/

Ливърпул - Виляреал 4:3
0:1 Серджи Кардона
1:1 Алексис Мак Алистър
1:2 Жорж Микаутадзе
2:2 Роналд Араухо
3:2 Алексис Мак Алистър
4:2 Флориан Вирц
4:3 Тани Олувасейи

Манчестър Сити - АЕК 5:1
1:0 Елиът Андерсън
2:0 Фил Фодън
2:1 Ставрос Пилиос
3:1 Раян Шерки
4:1 Фил Фодън
5:1 Фил Фодън

Наполи - Будьо/Глимт 4:3
1:0 Матео Политано
1:1 Йенс Петер Хауге
2:1 Скот Мактоминей
2:2 Андреас Хелмерсен
3:2 Скот Мактоминей
4:2 Один Бьортуфт /АГ/
4:3 Сондре Фет

ПСЖ - Барселона 4:2
1:0 Дезире Дуе 38'
1:1 Хави Еспарт Фонт 55'
2:1 Лукас Ернандес 72'
2:2 Ламин Ямал 79'
3:2 Витиня 81'
4:2 Фабиан Руис 86'

Порто - ПСВ Айндховен 0:1
0:1 Гуус Тил 57`

Щутгарт - Атлетико Мадрид 1:1
1:0 Джейми Левелинг 36'
1:1 Хулиан Алварес 47'


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