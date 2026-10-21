Флик: Получихме ценен урок, ШЛ се решава през юни; Енрике: Загубихме контрол през втората част

Пари Сен Жермен и Ливърпул запазиха стопроцентовия си актив във фазата на лигата в Шампионската лига след две от най-зрелищните срещи от третия кръг. Френският шампион победи Барселона с 4:2 в Париж, а английският тим обърна Виляреал от 0:2 до 4:3 на „Анфийлд“. Двата отбора са с по три победи и оглавяват класирането.
В Париж Дезире Дуе даде преднина на ПСЖ в 38-ата минута. Барселона изравни чрез 19-годишния Шави Еспарт, а след гола на Люка Ернандес Ламин Ямал отново върна равенството. Витиня обаче вкара за 3:2, преди Фабиан Руис да оформи крайния резултат.
Флик призна превъзходството на ПСЖ
Треньорът на Барселона Ханзи Флик определи мача като ценен урок за отбора си. Германецът посочи загубите на топката и недостатъчния контрол върху притежанието като основни проблеми.
Той призна, че ПСЖ е използвал по-добре преходите между защита и атака, но подчерта, че Барселона е създала положения и е показала елементи от своя стил. Флик похвали вратаря Жоан Гарсия и Шави Еспарт, който вкара първия си гол в европейските клубни турнири.
В лагера на ПСЖ реакцията беше свързана най-вече с начина, по който отборът е издържал на натиска след почивката. Треньорът Луис Енрике определи първото полувреме като „изключително“, но призна, че в началото на второто тимът е загубил контрол. Според него резервите са помогнали за промяната на хода на срещата.
Ливърпул обърна Виляреал
На „Анфийлд“ Виляреал поведе с 2:0 след попадения на Жорж Микаутадзе и Серги Кардона. Ливърпул изравни до почивката чрез Алексис Мак Алистър и Роналд Араухо, а аржентинецът вкара втория си гол за 3:2. Флориан Вирц добави четвърто попадение, а Тани Олусейи върна интригата в 87-ата минута.
Рио Нгумоа беше избран за играч на мача. Младият футболист асистира за втория гол на Мак Алистър и след срещата заяви, че отборът не е загубил увереност дори при пасива от два гола.
Треньорът на Виляреал Андони Ираола призна, че Ливърпул е контролирал по-добре първата част, докато неговият състав е имал по-силен период след почивката.„Много неща се случиха. Те бяха по-добри през първото полувреме, а ние бяхме по-добри през второто. Срещу такива отбори не можеш да се отпускаш“, каза Ираола.
„Гардиън“ определи победата на Ливърпул като драматичен обрат, като обърна специално внимание на приноса на Нгумоа и двата гола на Мак Алистър. В Испания „Ас“ акцентира върху признанието на Флик, че ПСЖ е бил по-добрият отбор в Париж.
Фодън с хеттрик, Наполи спечели трилър
Манчестър Сити се върна към победите с 5:1 срещу АЕК. Фил Фодън отбеляза хеттрик, а Елиът Андерсън и Раян Шерки също се разписаха. АЕК остана с три точки, докато Сити събра шест.
Наполи победи Будьо/Глимт с 4:3 в мач, решен от два гола на Скот Мактоминей. Рома записа първата си победа във фазата на лигата след 4:0 срещу Слован Братислава. ПСВ спечели с 1:0 при гостуването си на Порто, който остава без точка след три мача.
Щутгарт и Атлетико Мадрид завършиха 1:1, както и Фенербахче и Славия Прага. Следващият мач на ПСЖ в турнира е срещу Виляреал на 3 ноември, а Ливърпул гостува на Фенербахче на 4 ноември.
Източници: theguardian.com, europapress.es, as.com
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