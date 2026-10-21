Флик: Получихме ценен урок, ШЛ се решава през юни; Енрике: Загубихме контрол през втората част

Пари Сен Жермен и Ливърпул запазиха стопроцентовия си актив във фазата на лигата в Шампионската лига след две от най-зрелищните срещи от третия кръг. Френският шампион победи Барселона с 4:2 в Париж, а английският тим обърна Виляреал от 0:2 до 4:3 на „Анфийлд“. Двата отбора са с по три победи и оглавяват класирането.

В Париж Дезире Дуе даде преднина на ПСЖ в 38-ата минута. Барселона изравни чрез 19-годишния Шави Еспарт, а след гола на Люка Ернандес Ламин Ямал отново върна равенството. Витиня обаче вкара за 3:2, преди Фабиан Руис да оформи крайния резултат.

Флик призна превъзходството на ПСЖ

Треньорът на Барселона Ханзи Флик определи мача като ценен урок за отбора си. Германецът посочи загубите на топката и недостатъчния контрол върху притежанието като основни проблеми.

„Трябва да се поучим от този мач. Днес, през октомври, не се печелят титли. Шампионската лига се печели през юни“, заяви Флик.

Той призна, че ПСЖ е използвал по-добре преходите между защита и атака, но подчерта, че Барселона е създала положения и е показала елементи от своя стил. Флик похвали вратаря Жоан Гарсия и Шави Еспарт, който вкара първия си гол в европейските клубни турнири.

В лагера на ПСЖ реакцията беше свързана най-вече с начина, по който отборът е издържал на натиска след почивката. Треньорът Луис Енрике определи първото полувреме като „изключително“, но призна, че в началото на второто тимът е загубил контрол. Според него резервите са помогнали за промяната на хода на срещата.

Ливърпул обърна Виляреал

На „Анфийлд“ Виляреал поведе с 2:0 след попадения на Жорж Микаутадзе и Серги Кардона. Ливърпул изравни до почивката чрез Алексис Мак Алистър и Роналд Араухо, а аржентинецът вкара втория си гол за 3:2. Флориан Вирц добави четвърто попадение, а Тани Олусейи върна интригата в 87-ата минута.

Рио Нгумоа беше избран за играч на мача. Младият футболист асистира за втория гол на Мак Алистър и след срещата заяви, че отборът не е загубил увереност дори при пасива от два гола.

Треньорът на Виляреал Андони Ираола призна, че Ливърпул е контролирал по-добре първата част, докато неговият състав е имал по-силен период след почивката.

„Много неща се случиха. Те бяха по-добри през първото полувреме, а ние бяхме по-добри през второто. Срещу такива отбори не можеш да се отпускаш“, каза Ираола.

„Гардиън“ определи победата на Ливърпул като драматичен обрат, като обърна специално внимание на приноса на Нгумоа и двата гола на Мак Алистър. В Испания „Ас“ акцентира върху признанието на Флик, че ПСЖ е бил по-добрият отбор в Париж.

Фодън с хеттрик, Наполи спечели трилър

Манчестър Сити се върна към победите с 5:1 срещу АЕК. Фил Фодън отбеляза хеттрик, а Елиът Андерсън и Раян Шерки също се разписаха. АЕК остана с три точки, докато Сити събра шест.

Наполи победи Будьо/Глимт с 4:3 в мач, решен от два гола на Скот Мактоминей. Рома записа първата си победа във фазата на лигата след 4:0 срещу Слован Братислава. ПСВ спечели с 1:0 при гостуването си на Порто, който остава без точка след три мача.

Щутгарт и Атлетико Мадрид завършиха 1:1, както и Фенербахче и Славия Прага. Следващият мач на ПСЖ в турнира е срещу Виляреал на 3 ноември, а Ливърпул гостува на Фенербахче на 4 ноември.

Източници: theguardian.com, europapress.es, as.com