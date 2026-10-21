Гасперини: В добра форма сме, но това не бива да ни успокоява

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини изрази задоволство от първата победа на тима в Шампионската лига срещу Слован Братислава, но не скри тревогата си от поредния здравословен проблем на капитана Лоренцо Пелегрини. Двубоят срещу Слован Братислава бе задължителен за печелене и „вълците“ постигнаха убедителен успех с 4:0. Въпреки категоричния резултат, Гасперини настоява за още по-високи изисквания към състава си.

„Без съмнение отборът се намира в добра форма, но не бива да лежи на лаврите си. Длъжни сме да показваме постоянство в основните елементи от играта, а в такива вечери трябва да бъдем още по-прецизни“, заяви Гасперини.

Головата разлика може да се окаже решаваща за крайното класиране в основната фаза на турнира, а срещата със съперник, разгромен по-рано с 1:6 от Пари Сен Жермен, бе отлична възможност за подобряване на показателите.

„Беше изключително важно да подходим правилно от самото начало, както заради нуждата от трите точки, така и заради факта, че в Шампионската лига няма лесни мачове. Хареса ми начинът, по който играхме, а благодарение на ротациите нямахме оправдание с натрупана умора“, добави специалистът.

Треньорът на „джалоросите“ прибегна до промени в състава и заради кадрови проблеми, но в началото на втората част загуби и капитана Пелегрини заради мускулна травма.

„Видях много важни отговори от страна на играчите. Програмата е изключително сгъстена и имам нужда всеки да бъде на ниво. Това ни позволява да гледаме напред с увереност и разширява кръга от потенциални титуляри. Единственото ми притеснение е, че точно когато Брайън Кристанте се завърна на пейката, рискуваме да загубим Пелегрини за известно време“, продължи Гасперини.

Рома трупа все повече увереност, но следващите изпитания за отбора в турнира се очертават изключително тежки — предстоят визити на Манчестър Юнайтед и Пари Сен Жермен.

„Това са невероятни тестове, които ни дават възможност за още по-голямо израстване. Именно с такава нагласа ще подходим към тези мачове“, завърши наставникът.