Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в сряда (21 октомври)

Спортът по ТВ в сряда (21 октомври)

21 Октомври, 2026 06:23 379 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (21 октомври) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.30 Тенис, турнир в Алмати МАХ Спорт 2

12.30 Тенис, турнир в Брюксел МАХ Спорт 1

15.00 Тенис, турнир в Лион МАХ Спорт 3

15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, втори кръг Евроспорт 1

18.30 Черно море – Локомотив (Пд) Диема спорт

18.30 Волейбол, Богданка – Гданск МАХ Спорт 4

19.00 Баскетбол, Апоел (ТА) – Болоня МАХ Спорт 2

19.45 Комо – Манчестър Юнайтед Би Ти Ви Екшън

19.45 Лил – Галатасарай Ринг

20.00 Волейбол, Херцег – Марица МАХ One

20.30 Баскетбол, Бург ан Брес – Тренто МАХ Спорт 3

21.00 Леванте – Атлетик МАХ Спорт 4

21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, втори кръг Евроспорт 1

22.00 Байерн – Арсенал Би Ти Ви Екшън

22.00 Реал – Лайпциг Ринг

22.00 Рединг – Лейтън Диема спорт 2

01.00 Монтевидео – Атлетико Минейро МАХ Спорт 4

02.30 НХЛ, Отава – Флорида МАХ Спорт 2

02.30 НБА, Маями – Минесота Диема спорт 3

03.30 Палмейрас – Флуминензе МАХ Спорт 4


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове