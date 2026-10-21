Спортът по ТВ в сряда (21 октомври)

09.30 Тенис, турнир в Алмати МАХ Спорт 2
12.30 Тенис, турнир в Брюксел МАХ Спорт 1
15.00 Тенис, турнир в Лион МАХ Спорт 3
15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, втори кръг Евроспорт 1
18.30 Черно море – Локомотив (Пд) Диема спорт
18.30 Волейбол, Богданка – Гданск МАХ Спорт 4
19.00 Баскетбол, Апоел (ТА) – Болоня МАХ Спорт 2
19.45 Комо – Манчестър Юнайтед Би Ти Ви Екшън
19.45 Лил – Галатасарай Ринг
20.00 Волейбол, Херцег – Марица МАХ One
20.30 Баскетбол, Бург ан Брес – Тренто МАХ Спорт 3
21.00 Леванте – Атлетик МАХ Спорт 4
21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, втори кръг Евроспорт 1
22.00 Байерн – Арсенал Би Ти Ви Екшън
22.00 Реал – Лайпциг Ринг
22.00 Рединг – Лейтън Диема спорт 2
01.00 Монтевидео – Атлетико Минейро МАХ Спорт 4
02.30 НХЛ, Отава – Флорида МАХ Спорт 2
02.30 НБА, Маями – Минесота Диема спорт 3
03.30 Палмейрас – Флуминензе МАХ Спорт 4
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