37-а пропусната дузпа за Кристиано Роналдо

Ал Насър постигна минимална победа с 1:0 над Неом в мач от 10-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Срещата беше белязана от пропуск на голямата звезда на тима Кристиано Роналдо от дузпа, но в крайна сметка отборът успя да грабне трите точки с гол на Жоао Феликс.

В края на първото полувреме, при резултат 0:0, Ал Насър получи право да изпълни единадесетметров наказателен удар. Кристиано Роналдо застана зад топката, но ударът му мина покрай дясната греда на вратаря, отбелязвайки неговата 37-ма пропусната дузпа в кариерата.

До момента в своята кариера португалецът е реализирал 183 гола от дузпа, а други 37 опита са били неуспешни.

Въпреки пропуска на Роналдо, Ал Насър успя да си осигури победата през втората част. Решителното попадение за домакините дойде в 61-ата минута, когато Жоао Феликс осигури ценните три точки за своя отбор и минималната победа с 1:0.

В настоящото първенство 41-годишният нападател е отбелязал 4 гола, но нито една дузпа.