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37-а пропусната дузпа за Кристиано Роналдо

37-а пропусната дузпа за Кристиано Роналдо

21 Октомври, 2026 06:45 638 3

  • саудитска арабия-
  • кристиано роналдо-
  • ал насър-
  • футбол-
  • неом

До момента в своята кариера португалецът е реализирал 183 гола от дузпа, а други 37 опита са били неуспешни

37-а пропусната дузпа за Кристиано Роналдо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ал Насър постигна минимална победа с 1:0 над Неом в мач от 10-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Срещата беше белязана от пропуск на голямата звезда на тима Кристиано Роналдо от дузпа, но в крайна сметка отборът успя да грабне трите точки с гол на Жоао Феликс.

В края на първото полувреме, при резултат 0:0, Ал Насър получи право да изпълни единадесетметров наказателен удар. Кристиано Роналдо застана зад топката, но ударът му мина покрай дясната греда на вратаря, отбелязвайки неговата 37-ма пропусната дузпа в кариерата.

До момента в своята кариера португалецът е реализирал 183 гола от дузпа, а други 37 опита са били неуспешни.

Въпреки пропуска на Роналдо, Ал Насър успя да си осигури победата през втората част. Решителното попадение за домакините дойде в 61-ата минута, когато Жоао Феликс осигури ценните три точки за своя отбор и минималната победа с 1:0.

В настоящото първенство 41-годишният нападател е отбелязал 4 гола, но нито една дузпа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 това в положението

    2 0 Отговор
    така е вече ще му върви отрицателната статистика

    Коментиран от #2

    06:54 21.10.2026

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "това в положението":

    Срещу Меси да бяга, не може да го стигне! Бълхата е номер едно по изпуснати дузпи на световно първенство за всички времена!

    07:32 21.10.2026

  • 3 Ицо

    0 0 Отговор
    Нормално е като застава по-често от всички на бялата точка да има повече пропуски. Горкичкия, сигурно след мача е плакал. Без значение, че отборът е победил. За него най-важна е личната статистика.

    07:44 21.10.2026

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