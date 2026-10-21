37-а пропусната дузпа за Кристиано Роналдо

Ал Насър постигна минимална победа с 1:0 над Неом в мач от 10-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Срещата беше белязана от пропуск на голямата звезда на тима Кристиано Роналдо от дузпа, но в крайна сметка отборът успя да грабне трите точки с гол на Жоао Феликс.
В края на първото полувреме, при резултат 0:0, Ал Насър получи право да изпълни единадесетметров наказателен удар. Кристиано Роналдо застана зад топката, но ударът му мина покрай дясната греда на вратаря, отбелязвайки неговата 37-ма пропусната дузпа в кариерата.
До момента в своята кариера португалецът е реализирал 183 гола от дузпа, а други 37 опита са били неуспешни.
Въпреки пропуска на Роналдо, Ал Насър успя да си осигури победата през втората част. Решителното попадение за домакините дойде в 61-ата минута, когато Жоао Феликс осигури ценните три точки за своя отбор и минималната победа с 1:0.
В настоящото първенство 41-годишният нападател е отбелязал 4 гола, но нито една дузпа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 това в положението
Коментиран от #2
06:54 21.10.2026
2 Лопата Орешник
До коментар #1 от "това в положението":Срещу Меси да бяга, не може да го стигне! Бълхата е номер едно по изпуснати дузпи на световно първенство за всички времена!
07:32 21.10.2026
3 Ицо
07:44 21.10.2026