Валери Божинов официално се завърна в Левски

Вече е официално - Валери Божинов се завърна в Левски, обявиха от "Герена". Той ще бъде връзката на феновете с отбора, като ще прави различни забавни видеа с играчите и дори ще ги предизвиква понякога. Бившият нападател има два престоя като футболист със синия екип и никога не е криел любовта си към отбора.
Ето какво написаха от Левски:
"Играч 88 не е тук да играе.
От днес влизам в нова роля - вашата връзка с "Отбора на народа".
Ще ви срещам с играчите. Ще ги предизвиквам. И ще ви показвам Левски отблизо - така, както рядко го виждате.
Ексклузивни моменти. Зад кадър. От първо лице".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #2
07:04 21.10.2026
2 Хахахахаахах
До коментар #1 от "Гост":Точно!!!
07:08 21.10.2026
3 Бостанджиефенди
И Гонзо ще назначим.
07:12 21.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бай Брадър
07:22 21.10.2026
6 торбалан
07:40 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.