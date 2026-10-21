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Валери Божинов официално се завърна в Левски

Валери Божинов официално се завърна в Левски

21 Октомври, 2026 07:00 730 7

  • валери божинов-
  • футбол-
  • левски

Той ще бъде връзката на феновете с отбора, като ще прави различни забавни видеа с играчите и дори ще ги предизвиква понякога

Валери Божинов официално се завърна в Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вече е официално - Валери Божинов се завърна в Левски, обявиха от "Герена". Той ще бъде връзката на феновете с отбора, като ще прави различни забавни видеа с играчите и дори ще ги предизвиква понякога. Бившият нападател има два престоя като футболист със синия екип и никога не е криел любовта си към отбора.

Ето какво написаха от Левски:

"Играч 88 не е тук да играе.

От днес влизам в нова роля - вашата връзка с "Отбора на народа".

Ще ви срещам с играчите. Ще ги предизвиквам. И ще ви показвам Левски отблизо - така, както рядко го виждате.

Ексклузивни моменти. Зад кадър. От първо лице".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 3 Отговор
    Левски значи е първият отбор в БГ който официално си е назначил придворен шут! Ашколсун!

    Коментиран от #2

    07:04 21.10.2026

  • 2 Хахахахаахах

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Точно!!!

    07:08 21.10.2026

  • 3 Бостанджиефенди

    4 1 Отговор
    Ожш Гялдим.
    И Гонзо ще назначим.

    07:12 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бай Брадър

    3 1 Отговор
    Това 88 не беше ли свързано с Хитлер. Да не ревнат евреите, че Божинката остана без доходи. Имаше талант, но го пропиля, сега се мазни напред назад белким някой го вземе на хранилка. А иначе идеята не лоша, малко ПР за Левски е добре.

    07:22 21.10.2026

  • 6 торбалан

    3 0 Отговор
    "отбор на народа" ке умра от смех! отбора на всички власти, ДС и милицията, и клоун за връзка с фашизоидите по трибуните на герена! Божееее, слез си събери верисиите!

    07:40 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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