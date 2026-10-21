Телевизията на Реал Мадрид с нова атака: Срещу Барселона ще играем срещу 17 съдии

Нов скандал с клубната телевизия на Реал Мадрид - RMTV. И този път тя насочи вниманието си към съдиите и вечния съперник Барселона. Анализатори в телевизията отправиха тежки обвинения след полемиките в мача между Бетис и Барселона от изминaлия уикенд.

„На прага сме на най-добрия турнир в света - Шампионска лига. Тук няма мръсотия, няма помия. И съм сигурен, че играчите на РБ Лайпциг няма да искат от съдията да преглежда ВАР, както направиха тези на Барса в Севиля“, заяви един от анализаторите на RMTV.

Става дума за епизода от мача, в който Педри, заедно с Ламин Ямал, настоятелно изискват от главния съдия Де Бургос Бенгоечеа да провери за игра с ръка преди шедьовъра на Ло Селсо. Впоследствие съдията казва: „Проверете ми ръката, това е, което искат от мен“.

„Футболистите на Барселона са новите съдии и си поръчват ВАР по избор. Когато нашите футболисти се доближат до рефера, биват отпращани, но те имат пълен картбланш. Затова следващата неделя ще се изправим срещу 17 съдии: тези на терена, тези във ВАР стаята и 11-те играчи на Барселона“, допълниха от RMTV.

От RMTV коментираха остро тези кадри: „Реал Мадрид ще трябва да се изправи срещу 17 съдии в Ел Класико: тримата на терена, четвъртият съдия, ВАР и неговият асистент, плюс единадесетте играчи на Барселона, които също са арбитри. Срещу 17 е много сложно. Сега играчите на Барса решават кои ситуации да се преглеждат и кои не, защото и те са съдии. Те вече свирят мачовете. Това е скандално. Във всяка друга лига това би имало последствия“.

Също така беше направено и сравнение между Ла Лига и Шампионската лига. ШЛ е определена за „най-добрата надпревара в света“, далеч от „мръсотията, Негрейра, Тебас и ВАР“.

От канала твърдят, че Реал Мадрид нямаше да спечели с 4:3 срещу Рома, ако мачът се беше играл в Испания, а Барселона щеше да загуби срещу Бетис, ако срещата се беше състояла в Шампионската лига.