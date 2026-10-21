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Лионел Меси предизвика истинска еуфория в Овиедо

Лионел Меси предизвика истинска еуфория в Овиедо

21 Октомври, 2026 11:30 641 0

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Лео Меси ще излети веднага след церемонията по награждаването за Ню Йорк, където в неделя (00:30 часа) ще изиграе мач от МЛС срещу Ню Йорк Ред Булс

Лионел Меси предизвика истинска еуфория в Овиедо - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Жителите на испанския град Овиедо полудяха от радост, тъй като в четвъртък в него пристига аржентинската легенда Лионел Меси. Очаква се той да получи една от наградите "Принцесата на Астурия".

Вече бяха пуснати 4700 пропуска за безплатното събитие, които бяха разграбени за едва 13 минути. На събитието ще присъстава испанският крал Фелипе VI и принцеса Леонор.

Любопитното е, че Лео Меси ще излети веднага след церемонията по награждаването за Ню Йорк, където в неделя (00:30 часа) ще изиграе мач от МЛС срещу Ню Йорк Ред Булс.

Трябва да припомним, че Интер Маями е втори в Източната конференция, а Лео Меси е голмайсторът на турнира с 25 гола в 27 мача.

Това означава, че аржентинският гений ще има доста натоварени дни, защото той ще кацне в Испания в четвъртък от САЩ, а в петък след церемонията отново ще прелети Атлантическия океан, прибирайки се в Маями.


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