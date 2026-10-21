Новини
Спорт »
Световен футбол »
Комо посреща Манчестър Юнайтед в интригуващ сблъсък от Шампионската лига

Комо посреща Манчестър Юнайтед в интригуващ сблъсък от Шампионската лига

21 Октомври, 2026 08:58 401 0

  • комо-
  • манчестър юнайтед-
  • шампионската лига-
  • футбол

И двата тима влизат в мача с актив от по 3 точки след първите си две участия в турнира

Комо посреща Манчестър Юнайтед в интригуващ сблъсък от Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Италианският Комо приема Манчестър Юнайтед в двубой от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Срещата ще се играе на стадион "Джузепе Синигалия" с главен съдия германеца Свен Яблонски. И двата тима влизат в мача с актив от по 3 точки след първите си две участия в турнира.

Воденият от Сеск Фабрегас тим на Комо показва отлични игри от началото на есента. В Шампионската лига италианците стартираха впечатляващо с разгрома 4:1 у дома срещу РБ Лайпциг, след което отстъпиха драматично с 2:3 при гостуването си на Фейенорд. В Серия А отборът също се представя стабилно, като в последния си шампионатен мач спечели гостуването си на Фиорентина с 3:1, а преди това завърши 0:0 срещу Рома и надделя над Парма с 2:1.

Манчестър Юнайтед преминава през труден период под ръководството на Майкъл Карик, намирайки се в серия от шест поредни мача без победа във всички турнири. В Шампионската лига "червените дяволи" започнаха с изразително 4:0 у дома срещу Сабах, но след това загубиха визитата си на Атлетико Мадрид с 0:2. Във Висшата лига тимът регистрира три последователни равенства с по 1:1 срещу Фулъм, Тотнъм и Лийдс.

Това е първи официален мач в историята между Комо и Манчестър Юнайтед. Италианският клуб сътвори истински подвиг, след като за по-малко от десетилетие премина от фалит в четвърта дивизия до участие в Шампионската лига. Английският гигант има богат опит срещу италиански съперници в европейските турнири, като от общо 43 изиграни мача е записал 21 победи, 7 равенства и 15 поражения при голова разлика 66:52.

Домакините нямат право да използват контузения Асане Диао, а под въпрос до последно остават Трево Чалоба и Мойс Кийн.

При гостите от Манчестър ситуационната криза е значително по-тежка. Лени Йоро е наказан заради червения картон срещу Атлетико Мадрид, а списъкът с контузени включва Лисандро Мартинес, Маркъс Рашфорд, Коби Мейну, Люк Шоу, Ейдън Хевън, Патрик Доргу, Бенямин Шешко, Мануел Угарте и Том Хийтън.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове