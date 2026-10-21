9 мача и ново мега дерби предлага Шампионска лига днес

Байерн Мюнхен приема Арсенал в другото голямо дерби на третия кръг в Шампионска лига. Битката между двата гранда на „Алианц Арена“ започва в 22:00 часа българско време. Интригата е огромна, тъй като двубоят противопоставя два от най-силно представящите се отбори в Европа през последните сезони.

В предстоящата среща баварците влизат след разгромна победа над РБ Лайпциг с 6:1 през уикенда. Арсенал също спечели, но срещу Нотингам само с 1:0. От Байерн бяха длъжници на феновете си след 3:3 срещу норвежкия Викинг в предходния кръг на Шампионска лига.

На собствен терен Байерн е особено опасен. Германският гранд е спечелил последните си девет домакинства в груповата и основната фаза на турнира, а серията без поражение в подобни мачове достига 39 срещи – 37 победи и две равенства. Баварците имат победи в последните си пет двубоя на "Алианц Арена", а във всеки от тях са отбелязали поне пет гола.

Лондончани имат десет победи в 11 официални срещи от началото на сезона, а единственото им поражение е в тази серия. Арсенал е спечелил само веднъж в последните си осем гостувания срещу германски съперници, като е записал две равенства и пет поражения.

Програмата в Шампионска лига за днес:

19:45 ч. Комо – Манчестър Юнайтед

19:45 ч. Лил – Галатасарай

22:00 ч. Астън Вила – Викинг

22:00 ч. Байерн Мюнхен – Арсенал

22:00 ч. Бетис – Фейенорд

22:00 ч. Интер – Шахтьор Донецк

22:00 ч. Клуб Брюж – Ланс

22:00 ч. Реал Мадрид – РБ Лайпциг

22:00 ч. Спортинг – ЛАСК