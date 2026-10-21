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Изследване разби мита: Деклан Райс не се оглежда показно, а мисли ходове напред

Изследване разби мита: Деклан Райс не се оглежда показно, а мисли ходове напред

21 Октомври, 2026 13:59 625 1

  • арсенал-
  • деклан райс-
  • футбол

Проучване, проведено от "Be Your Best", разкрива, че сканирането на Райс е целенасочено и пресметнато

Изследване разби мита: Деклан Райс не се оглежда показно, а мисли ходове напред - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на Арсенал Деклан Райс често е ставал обект на критики в социалните медии заради навика си да се оглежда около себе си преди да получи топката, като някои го обвиняват в „показно оглеждане“.

Въпреки тези твърдения, ново изследване от експерти по футболни технологии предоставя убедителни доказателства, че игровата интелигентност на английския национал е по-задълбочена, отколкото мнозина предполагат.

Проучване, проведено от "Be Your Best", разкрива, че сканирането на Райс е целенасочено и пресметнато.

Данните от последните му три мача във Висшата лига за Арсенал показват, че той не просто върти глава, а активно събира информация в ключови моменти и я използва, за да взема правилни решения.

При победата на Арсенал с 2:0 над Съндърланд, Райс е направил 542 сканирания при 53 ситуации на получаване на топката. Неговата честота на сканиране от 0.55 е била над средната за Висшата лига от 0.53 за централни полузащитници, докато 61.5% от неговите сканирания са класифицирани като критични.

Неговите подавания също отразяват тази информираност. Райс е завършил 32 от 33-те си подавания напред, давайки му 97% успеваемост, докато 62.3% от общите му подавания са били насочени напред.

Подобни резултати са регистрирани и в мачовете срещу Брайтън и Нотингам Форест.

Изпълнителният директор на "Be Your Best", Андреас Олсен, коментира: „Това, което показват статистиките за сканиране на Деклан Райс, е, че неговото сканиране е целенасочено. Той не просто върти глава, той събира информация в полезни моменти и след това действа според нея.“


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  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    И аз тъй сканирам дорде рипам до външниьо
    СПА център!

    14:13 21.10.2026

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