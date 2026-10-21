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Барселона подаде официална жалба до УЕФА срещу ПСЖ

Барселона подаде официална жалба до УЕФА срещу ПСЖ

21 Октомври, 2026 09:30 545 0

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Каталунците са поискали да бъдат премахнати и други транспаранти с обидни послания по адрес на клуба, сред които и надписи с ругатни срещу Барса

Барселона подаде официална жалба до УЕФА срещу ПСЖ - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона подаде официална жалба до УЕФА заради провокативната хореография, издигната от ултрасите на Пари Сен Жермен преди началото на двубоя между двата отбора.

На трибуната зад едната врата на „Парк де Пренс“ беше изобразен персонаж, напомнящ на Джейсън от филмовата поредица „Петък 13-и“, който унищожава емблемата на каталунците с моторен трион. Към изображението имаше и заплашителен надпис на френски: „Massacre à la parisienne“ („Парижко клане“).

Ръководството на Барселона е подало жалбата чрез делегата на УЕФА още по време на почивката на мача. Каталунците са поискали да бъдат премахнати и други транспаранти с обидни послания по адрес на клуба, сред които и надписи с ругатни срещу Барса.

Според испанското издание „Марка“ привържениците на ПСЖ са преминали границата с демонстрацията си. Случаят помрачи още повече вечерта за отбора на Барселона, който допусна първото си поражение от началото на сезона.


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