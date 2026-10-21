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Променят формата на Евролигата

Променят формата на Евролигата

21 Октомври, 2026 12:01 385 0

  • евролига-
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  • формат

Ще бъде с две конференции и повече отбори

Променят формата на Евролигата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на баскетболната Евролига Деян Бодирога очерта планове за разширяване на надпреварата от 20 на 24 отбора през следващия сезон, като е възможно настоящата система „всеки срещу всеки“ да бъде заменена от нов формат с две конференции.

В изказване пред „Radar Forum“ Бодирога потвърди, че лигата работи по значителни структурни промени, включително въвеждането на франчайзи и привличането на нови клубове. Въпреки това, Евролигата все още не е финализирала критериите, по които отборите ще бъдат разпределени в предложените конференции.

„Все още не сме определили критериите за формирането на тези конференции“, обясни той. „Предстои и въвеждането на франчайзи. Налице е сериозен интерес и множество предложения - както от отбори в Еврокъп, така и от други тимове. Те са подали оферти, с които изразяват желанието си да станат членове на Евролигата“, заяви сърбинът.

Бодирога определи и скорошната среща на акционерите в Италия като важна стъпка към реализирането на планираните промени. Той посочи нарастващата посещаемост, телевизионната аудитория и търговския интерес като доказателство за продължаващото развитие на надпреварата.

„Евролигата никога не е била по-силна, отколкото е днес. Ние се развиваме и напредваме съгласно нашия план“, заяви Бодирога.

Трябва да припомним, че настоящ победител в Евролигата е Олимпиакос с Александър Везенков, който беше избран за MVP на турнира.


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