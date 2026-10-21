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ЦСКА играе с черни фланелки срещу Нордселанд

ЦСКА играе с черни фланелки срещу Нордселанд

21 Октомври, 2026 13:01 514 6

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  • футбол-
  • екипи

Има вариант "армейците" да излязат на терена с черни или с бели гащета

ЦСКА играе с черни фланелки срещу Нордселанд - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА почти сигурно ще излезе с черни фланелки в утрешното си гостуване срещу Нордселанд в Дания. Мачът от основната фаза на Лигата на конференциите стартира в 19:45 часа.

Причината за промяната е домакинският тим, който играе в червено. Това налага българският отбор да използва резервен вариант.

Вместо стандартния бял екип обаче на „Българска армия“ са решили да заложат на третия си екип – в черно със сив оттенък.

ЦСКА вече използва черните фланелки при трудния обрат с 2:1 като гост на Дери Сити през юли, но гащетата тогава бяха червени.

За утрешния сблъсък се очаква черната фланелка да бъде комбинирана с бели гащета и бели чорапи, но не е изключено „армейците“ да играят изцяло в черно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    5 3 Отговор
    Най добре да си сложат оранжевият екип.

    Коментиран от #2, #4

    13:06 21.10.2026

  • 2 Дарвин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Важно е да не оцапат гащетата....

    13:30 21.10.2026

  • 3 Тиква

    1 0 Отговор
    И какво от това, нормално в европа да носят цвят на дъгата.веднага ще станат шампиони.

    13:35 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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