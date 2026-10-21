ЦСКА играе с черни фланелки срещу Нордселанд

ЦСКА почти сигурно ще излезе с черни фланелки в утрешното си гостуване срещу Нордселанд в Дания. Мачът от основната фаза на Лигата на конференциите стартира в 19:45 часа.
Причината за промяната е домакинският тим, който играе в червено. Това налага българският отбор да използва резервен вариант.
Вместо стандартния бял екип обаче на „Българска армия“ са решили да заложат на третия си екип – в черно със сив оттенък.
ЦСКА вече използва черните фланелки при трудния обрат с 2:1 като гост на Дери Сити през юли, но гащетата тогава бяха червени.
За утрешния сблъсък се очаква черната фланелка да бъде комбинирана с бели гащета и бели чорапи, но не е изключено „армейците“ да играят изцяло в черно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
Коментиран от #2, #4
13:06 21.10.2026
2 Дарвин
До коментар #1 от "Левски 1914":Важно е да не оцапат гащетата....
13:30 21.10.2026
3 Тиква
13:35 21.10.2026
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