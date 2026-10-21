Левски пред Арсенал и Интер, изчислиха суперкомпютрите

Левски има по-големи шансове от Арсенал и Интер, за да защити титлата си. Това изчислиха суперкомпютрите на платформата Football Meets Data.

Този път тя прогнозира какво ще се случи с лидерите на първенствата в Европа в момента. Възможността на „сините“ да запазят първата си позиция до края на първенството е оценена на 65,7%. От големите първенства тимът от „Герена“ не може да се мери с Байерн (87,9%), ПСЖ (86,6%) и Барселона (82,8%), но пък стои далеч по-стабилно от Арсенал - 47,3% и Интер - 52,6%.

На Балканите Левски е с най-добри шансове в сравнение с Галатасарай (38,7%), Олимпиакос (38,8), Динамо Загреб (57,1%), Шкендия (57,1%), Борац (57,5%) и Университатя (37,1%). Само Цървена звезда изглежда по-непоклатим. Балов и неговите съотборници се очаква да станат отново шампиони с вероятност 95,5%.