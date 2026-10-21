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ЦСКА започва без българи срещу Нордселанд

ЦСКА започва без българи срещу Нордселанд

21 Октомври, 2026 10:59 698 5

  • цска-
  • футбол-
  • лига на конференциите-
  • нордселанд

Това се случи и при домакинското поражение с 1:2 от Монако в първия двубой на „червените“ в основната фаза на турнира

ЦСКА започва без българи срещу Нордселанд - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА най-вероятно ще започне мача си от Лигата на конференциите срещу Нордселанд без нито един българин в титулярния състав.

Това се случи и при домакинското поражение с 1:2 от Монако в първия двубой на „червените“ в основната фаза на турнира. Очакванията са наставникът Маркус Гиздол да заложи изцяло на чуждестранни футболисти и при гостуването на Нордселанд. Срещата е утре от 19:45 часа.

Пред германския специалист има само една въпросителна при определянето на стартовите 11, като тя е свързана с избора на партньор в центъра на отбраната. Французинът Гбамен, който пропусна сблъсъка с Монако заради контузия, вече тренира на пълни обороти и е готов за игра.

Гиздол трябва да реши дали да върне бранителя сред титулярите или да го запази за резервната скамейка с оглед на предстоящия в понеделник двубой срещу Лудогорец на националния стадион „Васил Левски“. По-вероятният сценарий е Гбамен да започне от първата минута, а до него в сърцето на защитата да застане Факундо Родригес или Алмейда.

Аржентинецът Родригес, подобно на Бруно Жордао, е неизменна част от стартовия състав и в трите срещи, откакто Гиздол пое отбора. Междувременно треньорският щаб едва ли ще рискува със състоянието на Цварц, поради което нападателят почти сигурно няма да започне като титуляр срещу Нордселанд.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъпанари

    9 1 Отговор
    Български футбол ли? Чудя се за кого викат привържениците на отборите в България? Това първенство няма нищо общо с страната, а си е чиста проба мафиотска перачница.

    11:13 21.10.2026

  • 2 Мемо

    10 1 Отговор
    И после искаме да имаме национален отбор! Как да имаме, като водещите отбори на България имат по един максимум двама (а понякога изобщо няма) българи!

    11:14 21.10.2026

  • 3 Хаха

    4 1 Отговор
    Има една песен, вероятно още я пеят от агитката - "хайде играйте армейци" или нещо подобно!
    Кои точно "армейци" - Питас, митас, Родригес, Ето, Алмейда... Тези въобще знаят ли какво означава тази дума!? Пълна пародия - цесекар съм, но не стъпвам на мачовете им вероятно от 15 години! Не искам да гледам чуждоземни неможачи с червени фланелки, ако ще са неможачи, нека поне са българи....

    11:40 21.10.2026

  • 4 Някой

    0 0 Отговор
    Късметът им е, че купиха от ЦСКА 1948 Теодор Иванов и за първенството имат играч изпълняващ условието за роден до 2003г бил в български школи.

    12:06 21.10.2026

  • 5 Чорбара

    1 0 Отговор
    Латекс тире микре не е ЦСКА , а някакво видение на наркоманите.

    12:36 21.10.2026

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