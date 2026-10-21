ЦСКА започва без българи срещу Нордселанд

ЦСКА най-вероятно ще започне мача си от Лигата на конференциите срещу Нордселанд без нито един българин в титулярния състав.

Това се случи и при домакинското поражение с 1:2 от Монако в първия двубой на „червените“ в основната фаза на турнира. Очакванията са наставникът Маркус Гиздол да заложи изцяло на чуждестранни футболисти и при гостуването на Нордселанд. Срещата е утре от 19:45 часа.

Пред германския специалист има само една въпросителна при определянето на стартовите 11, като тя е свързана с избора на партньор в центъра на отбраната. Французинът Гбамен, който пропусна сблъсъка с Монако заради контузия, вече тренира на пълни обороти и е готов за игра.

Гиздол трябва да реши дали да върне бранителя сред титулярите или да го запази за резервната скамейка с оглед на предстоящия в понеделник двубой срещу Лудогорец на националния стадион „Васил Левски“. По-вероятният сценарий е Гбамен да започне от първата минута, а до него в сърцето на защитата да застане Факундо Родригес или Алмейда.

Аржентинецът Родригес, подобно на Бруно Жордао, е неизменна част от стартовия състав и в трите срещи, откакто Гиздол пое отбора. Междувременно треньорският щаб едва ли ще рискува със състоянието на Цварц, поради което нападателят почти сигурно няма да започне като титуляр срещу Нордселанд.