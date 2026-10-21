ЦСКА започва без българи срещу Нордселанд

ЦСКА най-вероятно ще започне мача си от Лигата на конференциите срещу Нордселанд без нито един българин в титулярния състав.
Това се случи и при домакинското поражение с 1:2 от Монако в първия двубой на „червените“ в основната фаза на турнира. Очакванията са наставникът Маркус Гиздол да заложи изцяло на чуждестранни футболисти и при гостуването на Нордселанд. Срещата е утре от 19:45 часа.
Пред германския специалист има само една въпросителна при определянето на стартовите 11, като тя е свързана с избора на партньор в центъра на отбраната. Французинът Гбамен, който пропусна сблъсъка с Монако заради контузия, вече тренира на пълни обороти и е готов за игра.
Гиздол трябва да реши дали да върне бранителя сред титулярите или да го запази за резервната скамейка с оглед на предстоящия в понеделник двубой срещу Лудогорец на националния стадион „Васил Левски“. По-вероятният сценарий е Гбамен да започне от първата минута, а до него в сърцето на защитата да застане Факундо Родригес или Алмейда.
Аржентинецът Родригес, подобно на Бруно Жордао, е неизменна част от стартовия състав и в трите срещи, откакто Гиздол пое отбора. Междувременно треньорският щаб едва ли ще рискува със състоянието на Цварц, поради което нападателят почти сигурно няма да започне като титуляр срещу Нордселанд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тъпанари
11:13 21.10.2026
2 Мемо
11:14 21.10.2026
3 Хаха
Кои точно "армейци" - Питас, митас, Родригес, Ето, Алмейда... Тези въобще знаят ли какво означава тази дума!? Пълна пародия - цесекар съм, но не стъпвам на мачовете им вероятно от 15 години! Не искам да гледам чуждоземни неможачи с червени фланелки, ако ще са неможачи, нека поне са българи....
11:40 21.10.2026
4 Някой
12:06 21.10.2026
5 Чорбара
12:36 21.10.2026