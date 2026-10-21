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Левски прави огромни промени в школата, началото е премахването на таксите за четири отбора

Левски прави огромни промени в школата, началото е премахването на таксите за четири отбора

21 Октомври, 2026 14:45 489 0

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Новата политика влиза в сила незабавно и обхваща футболистите от формациите до 14, 15, 16 и 17 години

Левски прави огромни промени в школата, началото е премахването на таксите за четири отбора - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Левски обявиха съществена промяна в работата на своята детско-юношеска академия. Шампионите ще премахнат таксите за футболистите от четири възрастови групи, като клубът ще поеме изцяло разходите за тяхното обучение и развитие. От "Герена" признават, че решението е част от дългосрочна стратегия, която включва инвестиции в инфраструктурата, треньорския процес и стремеж към най-високата категория за футболни академии в България.

Новата политика влиза в сила незабавно и обхваща футболистите от формациите до 14, 15, 16 и 17 години (U14, U15, U16 и U17), които участват в столичното първенство и Елитните юношески групи. Левски ще финансира изцяло футболното обучение и развитие на тези играчи, като целта е финансовите възможности на техните семейства да не бъдат пречка пред развитието им в клуба.

Следващите стъпки предвиждат подобряване на тренировъчната инфраструктура и повишаване на стандартите в работата с младите футболисти. Клубът иска да изгради среда, в която талантите да получават необходимата подготовка, за да могат постепенно да се интегрират в представителния отбор.

Амбицията е Академия „Левски“ да се превърне в един от водещите центрове за развитие на млади футболисти не само в България, но и на европейско ниво. Левски си постави за цел Категория 1 през сезон 2027/28

Друга важна част от стратегията е свързана с категоризацията на футболните академии. Левски ще се стреми да покрие изискванията на Българския футболен съюз и програмата Double Pass, за да получи най-високата Категория 1 през сезон 2027/28.

От "Герена" определят предприетите мерки като начало на нов етап в развитието на академията. Дългосрочната цел е да бъдат привлечени и подготвени едни от най-талантливите млади български футболисти, които впоследствие да се реализират в мъжкия отбор.


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