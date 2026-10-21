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Килиан Мбапе получи реплика на "Златната топка" в комедийно шоу (ВИДЕО)

Килиан Мбапе получи реплика на "Златната топка" в комедийно шоу (ВИДЕО)

21 Октомври, 2026 15:00 414 1

  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • златна топка-
  • комедийно шоу

Шегата препраща към интернет мем, който сравнява Мбапе с Мобуту Сесе Секо – бившия президент на Заир, управлявал страната от 1965 до 1997 г.

Килиан Мбапе получи реплика на "Златната топка" в комедийно шоу (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Килиан Мбапе получи реплика на „Златната топка“ по време на участието си в комедийното шоу на Илиес Джадел. Епизодът беше пуснат в платформата Netflix.

„Знаем, че си спечелил много неща в живота си, Килиан. Но все още ти липсва едно малко нещо. Знам, че ти липсва едно малко нещо. Дами и господа, добре дошли на церемонията за връчване на „Златната топка“. Вярвайте ми, вярвайте ми. Ще я получите – точно сега! Ще ви хареса, вярвайте ми“, заяви Джадел и покани Мбапе на сцената.

След това той се престори, че допуска грешка, когато дойде моментът да обяви името на „победителя“: „„Златната топка“ за 2026 г. се присъжда на... Мобуту... Мбапе.“ Под звуците на смях и с лека доза смущение, нападателят излезе на сцената, заобиколен от танцьори и блестящи конфети, за да получи миниатюрна „Златна топка“ от водещия.

Шегата препраща към интернет мем, който сравнява Мбапе с Мобуту Сесе Секо – бившия президент на Заир, управлявал страната от 1965 до 1997 г. Мобуту е ръководил авторитарен режим, а прякорът се „залепи“ за Мбапе в социалните мрежи, подхранван от шеги относно властния му характер и влиянието, което упражнява в отборите си.

Епизодът е заснет още през май в концертната зала „Дом дьо Пари“ (Dôme de Paris). Освен Мбапе, на снимките присъстваше и неговият съотборник от Реал Мадрид - Орелиен Чуамени.

А дали Мбапе наистина е бил изненадан? Преценете сами, но все пак трябва да знаете, че шоуто е копродуцирано от Zebra Valley – компания, основана от френския национал.


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  • 1 Авеее

    0 0 Отговор
    Този няма чувство за хумор, стиска зъбки за едната реклама😉

    15:06 21.10.2026

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