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Социалните протести във Франция отложиха футболен мач

Социалните протести във Франция отложиха футболен мач

21 Октомври, 2026 15:11 445 3

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Футболните клубове също пострадаха от безредиците

Социалните протести във Франция отложиха футболен мач - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Напрежението във Франция вече оказва пряко влияние и върху футболните първенства в страната. Срещата между Тулуза и Троа няма да се проведе по първоначално предвидения график, след като Френската професионална футболна лига (LFP) прие искането на местните власти за промяна на датата заради опасения за сигурността.

Двубоят е преместен за неделя, 25 октомври, от 17:15 часа местно време. Решението е взето с цел да се избегнат допълнителни рискове около стадиона на фона на продължаващите социални безредици.

Причината за промяната е свързана с протестите, обхванали различни части на Франция през последните седмици. Недоволството срещу поскъпването на живота, влошаването на жизнения стандарт и проблемите с обществените услуги прерасна в сериозни безредици, довели до множество арести и случаи на вандализъм.

В отделни райони на Тулуза са въведени ограничения за придвижване през нощта, които остават в сила до края на неделния ден. Междувременно властите в департамента От-Гарон изпитват затруднения да осигурят достатъчно полицейски служители за охраната на спортното събитие в събота, тъй като значителна част от силите на реда са ангажирани с овладяването на ситуацията по улиците.

Последиците от кризата вече засегнаха и футболните клубове. Олимпик Марсилия и Лил съобщиха, че официалните им фен магазини, разположени в централните части на градовете, са били разграбени и сериозно опустошени по време на нощните размирици.

Във Френската професионална футболна лига съществуват опасения, че планираните за събота нови протестни действия могат да създадат проблеми и за други срещи от предстоящия кръг. Така социалното напрежение в страната поставя под въпрос нормалното провеждане на част от футболната програма.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор
    Протестите НЕ СА СОЦИАЛНИ❗

    15:13 21.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Как да идат феновете на стадиона като има вечерен час?

    15:16 21.10.2026

  • 3 пффф

    3 0 Отговор
    Ти какво ще стане след мача , Макрон и Дядо му сигурно ще бягат да се хванат за колесника.

    15:18 21.10.2026

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