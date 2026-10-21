Тежък удар за Барселона преди Ел Класико: Дани Олмо пропуска битката с Реал Мадрид

Барселона получи сериозен удар в навечерието на едно от най-важните си изпитания през сезона. Каталунците няма да могат да разчитат на Дани Олмо за предстоящото Ел Класико срещу Реал Мадрид, след като испанският национал получи контузия в двубоя срещу Пари Сен Жермен от Шампионската лига.

27-годишният полузащитник напусна терена още в 30-ата минута на срещата, която Барселона загуби с 2:4. Причината бе удар в лявото бедро, получен след единоборство с халфа на парижани Витиня.

Първоначалните медицински прегледи пораждат съмнения за травма на аддукторите на левия крак. Реакцията на Олмо непосредствено след сблъсъка е показала, че проблемът може да бъде сериозен. Телевизионните камери са уловили изражението му, докато футболистът е осъзнавал, че няма да може да продължи участието си в мача.

Полузащитникът трябва да премине нови медицински прегледи, които да установят точния характер на травмата и колко време ще продължи възстановяването му.

Отсъствието му е сериозна неприятна новина за Барселона преди сблъсъка с Реал Мадрид, който е насрочен за тази неделя. Загубата на важен футболист в средата на терена може да принуди треньорския щаб да направи промени в плановете си за дербито.

„Мундо Депортиво“ отбелязва, че Олмо не е имал контузии от 3 декември, когато извади рамото си след отбелязан гол срещу Атлетико Мадрид. Последната му мускулна травма преди настоящия проблем е била регистрирана на 10 октомври 2025 година.

Сега каталунците ще трябва да изчакат окончателните резултати от медицинските изследвания, но според първоначалната информация участието на Олмо в Ел Класико е изключено. Това е пореден проблем за отбора в момент, когато всеки кадрови детайл може да се окаже решаващ в битката срещу големия съперник.