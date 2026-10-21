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Боримиров вдигна мерника преди битката в Пилзен: Левски заминава за победа

Боримиров вдигна мерника преди битката в Пилзен: Левски заминава за победа

21 Октомври, 2026 15:44 306 3

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  • даниел боримиров-
  • виктория пилзен-
  • лига европа-
  • хулио веласкес

На летище София той подчерта, че отборът трябва да бъде по-ефективен в атака

Боримиров вдигна мерника преди битката в Пилзен: Левски заминава за победа - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров заяви амбициите на „сините“ преди гостуването на Виктория Пилзен в третия им мач от основната фаза на Лига Европа. На летище София той подчерта, че отборът трябва да бъде по-ефективен в атака и ще пътува до Чехия с намерението да спечели максималния брой точки.

Боримиров изрази увереност в качествата на състава и открои колективния дух като едно от най-големите предимства на тима, изграден през последната година и половина под ръководството на старши треньора Хулио Веласкес.

„Целта е да сме по-ефективни в атака. Отиваме да вземем максимума. Силата на нашия отбор е колективът, който е изграден през тази година и половина, откакто Хулио Веласкес е начело на отбора. Във всеки мач се опитваме да надграждаме“, заяви изпълнителният директор.

Той не скри надеждите си, че Левски може да си тръгне с три точки от гостуването, като припомни, че европейските турнири често предлагат неочаквани резултати.

„Разбира се, че е реално да спечелим трите точки в Пилзен, защо не. Виждате какви изненади и резултати се получават в европейските мачове. Искам Левски да е Левски и във всеки мач да радваме феновете с трите точки. Когато побеждаваш, всички са доволни“, допълни Боримиров.

Ръководителят на „сините“ засегна и темата за кадровата ситуация в отбора. По отношение на Акрам Бурас той остави преценката за готовността на футболиста на треньора Хулио Веласкес, който най-добре може да оцени физическото му състояние и възможността да играе.

Боримиров уточни също, че контузията на Търдин не е сериозна. По думите му е възможно треньорският щаб да е решил да запази футболиста за следващия мач от българското първенство.

В заключение изпълнителният директор изрази увереност, че Левски може да покаже силните си страни и да остави добро впечатление в Чехия.

„Ще се постараем да покажем на чешките медии и на чехите, че сме по-добрият отбор“, завърши Боримиров.

Срещата между Виктория Пилзен и Левски е утре вечер от 22:00 часа българско време. За столичани това е поредно сериозно европейско изпитание, в което ще търсят резултат, който да зарадва привържениците им.


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  • 3 Крал Фридрих

    0 1 Отговор
    ку ку

    16:01 21.10.2026

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