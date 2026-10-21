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Поройни дъждове поставят под въпрос мача между Комо и Манчестър Юнайтед

Поройни дъждове поставят под въпрос мача между Комо и Манчестър Юнайтед

21 Октомври, 2026 16:37 391 0

  • манчестър юнайтед-
  • комо-
  • шампионска лига-
  • майкъл карик-
  • лошо време

За региона е обявен оранжев код за опасни метеорологични условия заради очаквани проливни валежи

Поройни дъждове поставят под въпрос мача между Комо и Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сериозното влошаване на времето в италианската област Ломбардия поставя под въпрос провеждането на двубоя между Комо и Манчестър Юнайтед от основната фаза на Шампионската лига. За региона е обявен оранжев код за опасни метеорологични условия заради очаквани проливни валежи, гръмотевични бури и опасност от наводняване на терена на стадион „Джузепе Синигаля“.

Според прогнозите количеството на валежите може да достигне около 64 милиметра в часовете преди началото на срещата, планирана за тази вечер. Подобни условия създават риск от сериозно влошаване на състоянието на игралното поле и могат да затруднят провеждането на мача при нормални условия.

Допълнителни неудобства се очакват и за феновете по трибуните. Стадионът на Комо разполага с приблизително 13 600 места, но само една от четирите трибуни има покрив. Очаква се около 730 привърженици на Манчестър Юнайтед да пътуват до Италия, за да подкрепят английския тим в европейския сблъсък.

Въпреки неблагоприятната прогноза от лагера на Комо запазват оптимизма си и очакват срещата да се проведе по предварителния график. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик също не демонстрира сериозно безпокойство заради метеорологичната обстановка.

Окончателното решение ще бъде взето непосредствено преди началото на двубоя, след като отговорните лица оценят състоянието на терена и преценят дали условията позволяват безопасното провеждане на срещата. Засега няма окончателно потвърждение за отлагане, а развоят ще зависи най-вече от интензивността на валежите и състоянието на игралното поле.



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