Историческо завръщане: ЦСКА пуска билетите за първия си мач на новата „Българска армия“ срещу Славия

ЦСКА ще стартира продажбата на билетите за дългоочаквания първи мач на новия си стадион „Българска армия“ на 26 октомври (понеделник). Събитието, потвърдено от БТА, ще отбележи края на близо тригодишното чакане за "червената" общност.

Двубоят срещу Славия от 14-ия кръг на efbet Лига е насрочен по програма за 30 октомври от 19:30 часа, но поради официалното откриване и получаването на разрешение за ползване (Акт 16) се очаква столичното дерби да бъде преместено с 24 часа — за 31 октомври от 19:30 часа.

За последно ЦСКА игра на клубния си дом на 10 декември 2023 година, след което легендарното съоръжение бе напълно разрушено и изградено от основи като модерен спортен комплекс от най-висок европейски клас.

Детайли около продажбата на билетите

Приоритет: Първи право да закупят ценните пропуски ще имат притежателите на абонаментни карти за миналия сезон.

Локации за продажба: Физическите билети ще се предлагат в официалния фен магазин на клуба на ул. „Солунска“ и на касите на Националния стадион „Васил Левски“.

Цени: Очаква се цената на пропуска за емблематичния Сектор „Г“ да бъде около 15 евро.

От ръководството на клуба уточниха, че нови абонаментни карти за домакинствата ще бъдат пуснати едва за втората част от сезона в началото на 2027 година. За оставащите мачове до края на есенния дял на кампанията на „Българска армия“ ще се продават единични билети за всеки отделен сблъсък, като предимство при закупуването им отново ще ползват досегашните картодържатели.