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Държавата отпусна още 15 млн. евро за Джирото: Сметката за България наближава 40 милиона

Държавата отпусна още 15 млн. евро за Джирото: Сметката за България наближава 40 милиона

21 Октомври, 2026 17:32 842 19

  • джиро д’италия-
  • българия-
  • министерство на младежта и спорта-
  • държавно финансиране

България прие голямото колоездачно събитие през май

Държавата отпусна още 15 млн. евро за Джирото: Сметката за България наближава 40 милиона - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Министерският съвет одобри нови 15 милиона евро за организирането и провеждането на Giro d’Italia – Bulgaria Grande Partenza, съобщиха от пресслужбата на правителството. Средствата са предвидени в бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. и са свързани с домакинството на България на престижното колоездачно състезание през май.

Решението е прието на основание Закона за публичните финанси и във връзка с предходно решение на Министерския съвет за финансиране на спортното министерство. С новия транш публичните средства, насочени към организацията на Джирото, достигат приблизително 40 милиона евро според посочената хронология на плащанията.

Финансирането от държавата е одобрявано на няколко етапа през годината.

9 януари 2026 г. – 15 милиона евро

Първоначално бяха предвидени 15 милиона евро, основно за придобиването на лицензионните права и организирането на първите етапи от надпреварата на българска територия.

Февруари 2026 г. – 8,68 милиона евро

През февруари Министерският съвет одобри допълнително финансиране в размер на 8,68 милиона евро. Средствата бяха предназначени за съпътстващи дейности, логистика и ангажименти на различни държавни институции.

Октомври 2026 г. – още 15 милиона евро

С последното постановление правителството отпусна нови 15 милиона евро за организацията и провеждането на събитието.

Така общият размер на посочените средства достига 38,68 милиона евро, или приблизително 40 милиона евро.

Страната ни беше домакин на стартовите етапи на Giro d’Italia в периода 8–10 май 2026 г. Маршрутът премина през ключови културни центрове и природни забележителности, превръщайки състезанието и в мащабна възможност за международна реклама на България.

С последното решение за финансиране държавните разходи за домакинството продължават да бъдат във фокуса на общественото внимание. Остава въпросът каква ще бъде цялостната равносметка за организацията и какъв ефект ще има събитието върху туризма, имиджа на страната и местната икономика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    22 3 Отговор
    Пир по време на чума!

    Коментиран от #14

    17:34 21.10.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    21 1 Отговор
    Някой да е усетил печалба от Джирото?!
    Да му е влязло нещо в джоба вече?! Е 40 милиона с в нечий джоб!

    17:35 21.10.2026

  • 3 честен ционист

    10 7 Отговор
    Ако има яка далавера България може и да се съгласи да наследи домакинството по световното по фойерверки от предишния домакин - Украйна.

    Коментиран от #8

    17:37 21.10.2026

  • 4 Макарончо

    6 2 Отговор
    Някой кара колело,и какво от това,ма що па и милиони

    17:38 21.10.2026

  • 5 нещо положително

    4 13 Отговор
    Със сигурност това беше една от малкото положителни новини от България в световния информационен поток и вероятно си струва парите.
    А и пооправиха асфалта тук-там

    17:39 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 нас Джирото мирото кво ни грее!?

    10 1 Отговор
    раздавате пари така а месеци бръщолевите за мин заплата да е 660Е
    амче бръкнете се и дайте още по 20Е

    нищо не променихте след тиквите

    17:43 21.10.2026

  • 8 Украинец

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Защо не пишете коментарите си направо на руски..Така ще ни впечатли още повече тяхната дълбочина пък и падежните форми ще упражните.

    17:43 21.10.2026

  • 9 Перо

    11 2 Отговор
    Има само рекламен ефект, икономическия резултат е равен на €-40 млн.

    17:48 21.10.2026

  • 10 ШЕФА

    15 2 Отговор
    За два дена 40 милиона !!! Машала,аферим айдуци крадливи и жалки.После простият бачкатор данъкоплатец да не се чуди как никнат като гъби къщи и комплекси в и около София и как най новите Поршета и Мерцедеси са тук.Държавна администрация 600 000 рушведчии и крадци плюс 20 Министерства ултра крадци и некадърници ! Ганьо продължавай да събираш капачки !!!

    17:52 21.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ?????

    10 2 Отговор
    Уф.
    Джирото също като еврото и предстоящата Евровизия трябваше да докарат много туристи.
    Докараха ли ги?

    18:00 21.10.2026

  • 13 Възраждане

    3 1 Отговор
    Не знам...какво общо имаме с Италия? Повече ни подхожда да организираме етап от "Тур России"

    Коментиран от #19

    18:03 21.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Терзиев

    4 1 Отговор
    За туризма 0 профит, да затвориш ключови пътища цял ден и да минат за 10 секунди, няма туристи за тази тъпотия, нито пък профит

    18:14 21.10.2026

  • 16 Ттт

    8 1 Отговор
    Защо изразходвате парите на народа за простотии бе

    Коментиран от #17

    18:14 21.10.2026

  • 17 Болен мозък

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ттт":

    При Тошо изразходваха стотици народни милиони за конгреси и конференции на БКП.

    18:16 21.10.2026

  • 18 НЕЩАСИЕ БЪЛГАРСКО!!!

    1 0 Отговор
    Туйцък правителство май каза, че прави джирото за реклама и коствените ползи ще са много по-големи от разходите… ДЖИРОТО ПОЧНА ОТ БУРСАСсс.с.с.с.с.с.с.с! Сега предстои Интервизия пак от дълбоката провинция Бургас.с.с.с.с.с.с - с 800 метра градско стъргало от гаровия площад до “Тройката” - пак площад но с достолепен паметник. НО залата с форма на коруба на костенурка троши мивки и накрая отново ще се случи това дето пише и по-горе…разходите по големи от приходите. В Русия на това му викат…”Мьи думали щто так будет лучше, а получилось как обично”!

    18:31 21.10.2026

  • 19 ХА! ХА!!!

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Възраждане":

    Че то за тур Росии не ги трябва велосипед, а самолет бе мъжки!!! ТО у Бургас има едно летище…с хилка да го сочиш!!!

    18:34 21.10.2026

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