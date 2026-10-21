Държавата отпусна още 15 млн. евро за Джирото: Сметката за България наближава 40 милиона

Министерският съвет одобри нови 15 милиона евро за организирането и провеждането на Giro d’Italia – Bulgaria Grande Partenza, съобщиха от пресслужбата на правителството. Средствата са предвидени в бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. и са свързани с домакинството на България на престижното колоездачно състезание през май.
Решението е прието на основание Закона за публичните финанси и във връзка с предходно решение на Министерския съвет за финансиране на спортното министерство. С новия транш публичните средства, насочени към организацията на Джирото, достигат приблизително 40 милиона евро според посочената хронология на плащанията.
Финансирането от държавата е одобрявано на няколко етапа през годината.
9 януари 2026 г. – 15 милиона евро
Първоначално бяха предвидени 15 милиона евро, основно за придобиването на лицензионните права и организирането на първите етапи от надпреварата на българска територия.
Февруари 2026 г. – 8,68 милиона евро
През февруари Министерският съвет одобри допълнително финансиране в размер на 8,68 милиона евро. Средствата бяха предназначени за съпътстващи дейности, логистика и ангажименти на различни държавни институции.
Октомври 2026 г. – още 15 милиона евро
С последното постановление правителството отпусна нови 15 милиона евро за организацията и провеждането на събитието.
Така общият размер на посочените средства достига 38,68 милиона евро, или приблизително 40 милиона евро.
Страната ни беше домакин на стартовите етапи на Giro d’Italia в периода 8–10 май 2026 г. Маршрутът премина през ключови културни центрове и природни забележителности, превръщайки състезанието и в мащабна възможност за международна реклама на България.
С последното решение за финансиране държавните разходи за домакинството продължават да бъдат във фокуса на общественото внимание. Остава въпросът каква ще бъде цялостната равносметка за организацията и какъв ефект ще има събитието върху туризма, имиджа на страната и местната икономика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
Коментиран от #14
17:34 21.10.2026
2 ДрайвингПлежър
Да му е влязло нещо в джоба вече?! Е 40 милиона с в нечий джоб!
17:35 21.10.2026
3 честен ционист
Коментиран от #8
17:37 21.10.2026
4 Макарончо
17:38 21.10.2026
5 нещо положително
А и пооправиха асфалта тук-там
17:39 21.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 нас Джирото мирото кво ни грее!?
амче бръкнете се и дайте още по 20Е
нищо не променихте след тиквите
17:43 21.10.2026
8 Украинец
До коментар #3 от "честен ционист":Защо не пишете коментарите си направо на руски..Така ще ни впечатли още повече тяхната дълбочина пък и падежните форми ще упражните.
17:43 21.10.2026
9 Перо
17:48 21.10.2026
10 ШЕФА
17:52 21.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ?????
Джирото също като еврото и предстоящата Евровизия трябваше да докарат много туристи.
Докараха ли ги?
18:00 21.10.2026
13 Възраждане
Коментиран от #19
18:03 21.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Терзиев
18:14 21.10.2026
16 Ттт
Коментиран от #17
18:14 21.10.2026
17 Болен мозък
До коментар #16 от "Ттт":При Тошо изразходваха стотици народни милиони за конгреси и конференции на БКП.
18:16 21.10.2026
18 НЕЩАСИЕ БЪЛГАРСКО!!!
18:31 21.10.2026
19 ХА! ХА!!!
До коментар #13 от "Възраждане":Че то за тур Росии не ги трябва велосипед, а самолет бе мъжки!!! ТО у Бургас има едно летище…с хилка да го сочиш!!!
18:34 21.10.2026