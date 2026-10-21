Държавата отпусна още 15 млн. евро за Джирото: Сметката за България наближава 40 милиона

Министерският съвет одобри нови 15 милиона евро за организирането и провеждането на Giro d’Italia – Bulgaria Grande Partenza, съобщиха от пресслужбата на правителството. Средствата са предвидени в бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. и са свързани с домакинството на България на престижното колоездачно състезание през май.

Решението е прието на основание Закона за публичните финанси и във връзка с предходно решение на Министерския съвет за финансиране на спортното министерство. С новия транш публичните средства, насочени към организацията на Джирото, достигат приблизително 40 милиона евро според посочената хронология на плащанията.

Финансирането от държавата е одобрявано на няколко етапа през годината.

9 януари 2026 г. – 15 милиона евро

Първоначално бяха предвидени 15 милиона евро, основно за придобиването на лицензионните права и организирането на първите етапи от надпреварата на българска територия.

Февруари 2026 г. – 8,68 милиона евро

През февруари Министерският съвет одобри допълнително финансиране в размер на 8,68 милиона евро. Средствата бяха предназначени за съпътстващи дейности, логистика и ангажименти на различни държавни институции.

Октомври 2026 г. – още 15 милиона евро

С последното постановление правителството отпусна нови 15 милиона евро за организацията и провеждането на събитието.

Така общият размер на посочените средства достига 38,68 милиона евро, или приблизително 40 милиона евро.

Страната ни беше домакин на стартовите етапи на Giro d’Italia в периода 8–10 май 2026 г. Маршрутът премина през ключови културни центрове и природни забележителности, превръщайки състезанието и в мащабна възможност за международна реклама на България.

С последното решение за финансиране държавните разходи за домакинството продължават да бъдат във фокуса на общественото внимание. Остава въпросът каква ще бъде цялостната равносметка за организацията и какъв ефект ще има събитието върху туризма, имиджа на страната и местната икономика.