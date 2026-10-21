Новини
Спорт »
Световен футбол »
Трагедия в семейството на Йозуа Кимих: Халфът пропуска двубоя на Байерн срещу Арсенал

Трагедия в семейството на Йозуа Кимих: Халфът пропуска двубоя на Байерн срещу Арсенал

21 Октомври, 2026 18:04 624 1

  • йозуа кимих-
  • байерн мюнхен-
  • арсенал-
  • шампионска лига-
  • германски футбол-
  • футболни новини

От баварския клуб разпространиха официално изявление

Трагедия в семейството на Йозуа Кимих: Халфът пропуска двубоя на Байерн срещу Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Полузащитникът и един от лидерите на Байерн Мюнхен — Йозуа Кимих, отпада от състава на баварците за днешния ключов мач от основната фаза на Шампионската лига срещу Арсенал. Причината за отсъствието на 31-годишния германски национал е внезапната смърт на близък член от семейството му.

От баварския клуб разпространиха официално изявление в подкрепа на своя футболист:

„Поради загуба на близък човек от най-близкия му семеен кръг, Йозуа Кимих отпада от състава за днешния мач срещу Арсенал. От името на семейството молим за уважение към личното им пространство и скръбта им, както и да не бъдат отправяни допълнителни запитвания или да се търси медийно отразяване. Всички в Байерн подкрепят Йозуа в този момент на дълбока скръб.“

Според авторитетното германско издание „Билд“, починалият е бащата на футболиста — 57-годишният Бертолд Кимих, който е сигурна и ключова фигура в израстването на Йозуа като професионален състезател и дългогодишен радетел за развитието на детско-юношеския футбол в Германия.

Поради внезапната трагедия халфът пропусна и последното официално занимание на баварците преди европейския сблъсък. Целият спортен свят и футболната общност изразяват своите съболезнования към Кимих и неговото семейство.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кучето на Мими 🐕

    1 1 Отговор
    Умряло му е кучето. 🐕😪🐕

    18:14 21.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове