Трагедия в семейството на Йозуа Кимих: Халфът пропуска двубоя на Байерн срещу Арсенал

Полузащитникът и един от лидерите на Байерн Мюнхен — Йозуа Кимих, отпада от състава на баварците за днешния ключов мач от основната фаза на Шампионската лига срещу Арсенал. Причината за отсъствието на 31-годишния германски национал е внезапната смърт на близък член от семейството му.

От баварския клуб разпространиха официално изявление в подкрепа на своя футболист:

„Поради загуба на близък човек от най-близкия му семеен кръг, Йозуа Кимих отпада от състава за днешния мач срещу Арсенал. От името на семейството молим за уважение към личното им пространство и скръбта им, както и да не бъдат отправяни допълнителни запитвания или да се търси медийно отразяване. Всички в Байерн подкрепят Йозуа в този момент на дълбока скръб.“

Според авторитетното германско издание „Билд“, починалият е бащата на футболиста — 57-годишният Бертолд Кимих, който е сигурна и ключова фигура в израстването на Йозуа като професионален състезател и дългогодишен радетел за развитието на детско-юношеския футбол в Германия.

Поради внезапната трагедия халфът пропусна и последното официално занимание на баварците преди европейския сблъсък. Целият спортен свят и футболната общност изразяват своите съболезнования към Кимих и неговото семейство.