Ювентус подготвя план за раздяла с Лучано Спалети

Ръководството на Ювентус вече обмисля възможни варианти за треньорския пост, ако сезонът се развие разочароващо за торинския гранд. Според информация на авторитетното италианско издание La Gazzetta dello Sport сред основните кандидати за евентуален наследник на Лучано Спалети е бившият наставник на Интер Симоне Индзаги, който в момента води саудитския Ал Хилал.

В клуба от Торино имат високо мнение за специалиста и го разглеждат като подходящ вариант за дългосрочен проект. Опитът му в италианския футбол, спечелените трофеи и представянето му на европейската сцена го поставят сред предпочитаните имена при евентуална треньорска промяна.

Позицията на Лучано Спалети е поставена под въпрос заради незадоволителното начало на сезона в Серия А. След седем изиграни кръга Ювентус има 11 точки, постигнати след три победи, две равенства и две поражения.

Въпреки натиска ръководството засега не възнамерява да прибързва с решение за раздяла. Договорът на Спалети е до 2028 година, а клубните шефове все още му дават възможност да стабилизира представянето на отбора.

Ситуацията обаче може да се промени, ако „бианконерите“ не изпълнят една от основните си цели – класиране за следващото издание на Шампионската лига. Подобен провал би могъл да накара ръководството да потърси нов треньор и да започне изграждането на различен проект.

Симоне Индзаги натрупа сериозен авторитет начело на Интер, с който спечели шампионската титла в Серия А през сезон 2023/24. Към успехите му с „нерадзурите“ се добавят две Купи на Италия и три Суперкупи на страната.

Под негово ръководство Интер достигна и до два финала в Шампионската лига – през 2023 и 2025 година. Именно тези постижения обясняват интереса към него от страна на Ювентус, който търси стабилност и възможност отново да се утвърди сред водещите европейски клубове.

Засега става дума за потенциален сценарий, а не за взето решение. Бъдещето на Спалети ще зависи до голяма степен от резултатите на отбора, докато Индзаги остава сред имената, които торинският клуб би могъл да разгледа при евентуална смяна на треньора.