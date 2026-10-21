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Историческо постижение за Унай Емери във Висшата лига

Историческо постижение за Унай Емери във Висшата лига

21 Октомври, 2026 18:39 439 0

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Испанският специалист се превърна в 9-ия най-бърз мениджър, достигал границата от 100 победи

Историческо постижение за Унай Емери във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери записа името си със златни букви в историята на английския футбол. Испанският специалист се превърна в 9-ия най-бърз мениджър, достигал границата от 100 победи във Висшата лига, след като го направи в своя мач №197 в първенството.

Юбилейният триумф бе подпечатан с ценния успех на Астън Вила с 1:0 като гост на Нюкасъл на куражлийския стадион „Сейнт Джеймсис Парк“.

„Надявам се да имам възможност да водя още 100 мача във Висшата лига и да ги спечеля! Но във футбола понякога побеждаваш, понякога — не“, коментира скромно и с усмивка постижението си испанският тактик.

Постижението на Емери придобива още по-голяма стойност, предвид огромната кадрова промяна в бирмингамския клуб през летния трансферен прозорец. Астън Вила реализира изходящи трансфери на стойност 365.25 милиона евро, разделяйки се с ключови фигури като Езри Конса, Юри Тилеманс, Морган Роджърс и голмайстора Оли Уоткинс.

Въпреки сериозното пренареждане на състава, "виланите" спечелиха четири от последните си пет двубоя във всички турнири, акцентирани от разгромното 6:0 срещу турския гранд Фенербахче в основната фаза на Шампионската лига.

Работата на Емери не остана незабелязана от футболните експерти в Англия. Бившият национал и настоящ ТВ анализатор Джейми Реднап изрази силното си възхищение от испанеца:

„Въпреки огромната трансформация, през която се наложи да премине отборът, изглежда че нищо не се е променило. Това говори за гениалността на мениджъра им. Емери е абсолютна класа.“

Само осем мениджъри в цялата история на Висшата лига са достигали границата от 100 победи в по-малък брой срещи (сред тях личат имена като Пеп Гуардиола, Жозе Моуриньо, Юрген Клоп, Алекс Фъргюсон и Микел Артета).


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